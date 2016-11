Plenartagung des Europäischen Parlaments / 21. bis 24. November 2016 - Die Schwerpunkte / Europäische Verteidigungsunion, neue Grenzwerte für Feinstaub und Oxide u.v.m.

(ots) - Europäische Verteidigungsunion, neue

Grenzwerte für Feinstaub und Oxide, Umgang mit Propaganda Dritter,

Beziehungen EU-Türkei, Lage in Syrien, CETA, Verleihung des

LUX-Filmpreises und vieles mehr



Im Rahmen der Plenartagung vom 21. bis 24. November 2016 wird das

Europäische Parlament in Straßburg unter anderem die folgenden Themen

beraten: Bereits am Montagnachmittag werden die Abgeordneten über den

Bericht zur Europäischen Verteidigungsunion debattieren. Der

Berichtsentwurf sieht als ersten Schritt auf dem Weg zu einer

Europäischen Verteidigungsunion eine bessere Zusammenarbeit der

Streitkräfte der Mitgliedstaaten vor. Militärausgaben in Höhe von 2 %

des BIP, die Schaffung multinationaler Kräfte, EU-Hauptquartiere

sowie die Verbesserung der Handlungsfähigkeit, falls die NATO nicht

eingreifen möchte, sind weitere Schritte auf dem Weg zur Erreichung

des Ziels. Die Abstimmung über den Bericht findet am Dienstag statt.

Am Dienstag (Debatte) und Mittwoch (Abstimmung) wird zudem ein

Bericht zur Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auf

der Tagesordnung stehen.



Am Mittwochmorgen diskutiert das Plenum einen Bericht zur

Anpassung von Emissionsgrenzwerten bestimmter Stoffe bis 2030, die

für Luftverschmutzung und damit Gesundheitsrisiken verantwortlich

sind. Darunter befinden sich Stickstoffoxide (NOx), Feinstaub und

Schwefeldioxide (SO2). Die gesundheitlichen Auswirkungen sollen mit

den neuen Grenzwerten um 50 % reduziert werden. Nach einer

informellen Einigung mit dem Rat soll nun eine Einigung in erster

Lesung herbeigeführt werden, um den Gesetzgebungsprozess erfolgreich

zu Ende zu bringen.



Am Dienstagnachmittag stehen außenpolitische Themen auf der

Tagesordnung: Zunächst wird die Außenbeauftragte der Europäischen

Union, Federica Mogherini, eine Stellungnahme zur Lage in Syrien



abgeben, gefolgt von Statement und ebenfalls Debatte zu den

Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Nach dem

bereits erwähnten Bericht zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik

der EU wird eine Strategie zum Umgang mit der Propaganda seitens

Russlands und des so genannten "IS" diskutiert.



Am Mittwochmittag stimmen die Abgeordneten u. a. über einen Antrag

von 89 Abgeordneten ab, die das Wirtschafts- und Handelsabkommen

zwischen der EU und Kanada (CETA) vom Europäischen Gerichtshof auf

seine Kompatibilität mit EU-Recht überprüfen lassen wollen. Der

Rechtsdienst des Europäischen Parlaments sieht jedoch keine

Widersprüche zwischen dem Investitionskapitel des vorliegenden

CETA-Textes und den europäischen Verträgen.



Vor der Abstimmung findet am Mittwoch um 12.00 Uhr die Verleihung

des LUX-Filmpreises des Europäischen Parlaments statt.

Filmvorführungen der drei Finalistenfilme "À peine j'ouvre les yeux"

("Kaum öffne ich die Augen"), "Ma vie de courgette" ("Mein Leben als

Zucchini") und "Toni Erdmann" werden zurzeit in der gesamten EU vom

Europäischen Parlament gezeigt. Die 751 Abgeordneten konnten in einem

Voting den Sieger ermitteln, den Präsident Schulz im Plenum verkünden

wird. Eine Pressekonferenz mit den Regisseuren der drei

Finalistenfilme findet um 14.30 Uhr statt.



Weitere Themen: Debatte mit Kommissionsvizepräsident Dombrovskis

zu den wirtschaftlichen Prioritäten für 2017 (Dienstag), Debatte mit

EZB-Chef Draghi zu geringem Wachstum (Montag, Abstimmung Resolution

am Dienstag), Zukunft der Beziehungen EU-Weißrussland

(Mittwoch/Donnerstag).



Die Plenarwoche bietet noch viele weitere interessante Themen. Die

gesamte Tagesordnung der Plenarwoche finden Sie hier:

http://www.europarl.europa.eu/news/de/news-room/plenary



Den ausführlichen Newsletter zur Plenartagung mit ausführlichen

Beschreibungen zu allen Themen finden Sie hier: http://ots.de/ytsHS



Die Plenartagung des Europäischen Parlaments und alle

Pressekonferenzen im Livestream:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/schedule



Aktuelle Informationen zur Plenarwoche bei Twitter:

https://www.twitter.com/Europarl_DE und

https://www.twitter.com/EPinDeutschland



Der November-Newsletter des Informationsbüros des Europäischen

Parlaments in Deutschland: http://ots.de/DbFfz.







Pressekontakt:

Europäisches Parlament

Informationsbüro in Deutschland

Judit Hercegfalvi, Presseattachée

Tel.: 030 2280 1000

E-Mail: presse-berlin(at)ep.europa.eu



Original-Content von: Europ?isches Parlament, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Europäisches Parlament

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 16:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1426520

Anzahl Zeichen: 4988

Kontakt-Informationen:

Firma: Europäisches Parlament

Stadt: Berlin/Straßburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung