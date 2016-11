Pflegeinnovation geht an den Start - PurLiquia Presseservice

(firmenpresse) - Der Mensch besteht zu fast 80 Prozent aus Wasser - ein Drittel davon kann allein unsere Haut speichern. Doch oft stören aggressive Umwelteinflüsse, Heizungsluft und die falsche Pflege ihr Gleichgewicht. PurLiquia® HydroGel, entwickelt im Hause inmedizi, stillt jetzt ihren "Durst" nach natürlicher Feuchtigkeit: Durch eine spezielle Technik bei der Herstellung wirkt es nicht nur bis in die Tiefe - es geht auch mit pflegenden Ölen eine dauerhafte Verbindung ein, ohne Emulgatoren und chemische Zusätze. Ab sofort ist das neuartige PurLiquia® HydroGel unter www.purliquia.de auch bequem online erhältlich: Markus Zöschinger und Julius Colombo, Geschäftsführer des Herstellers inmedizi, freuen sich auf den Verkaufsstart und haben sich dazu für ihre Kundinnen und Kunden einiges einfallen lassen.

Trockene Haut neigt zu Irritationen und fühlt sich rau und rissig an. Das macht sie noch empfindlicher gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen - ein Teufelskreis, aus dem die meisten gängigen Pflegeprodukte keinen nachhaltigen Ausweg bieten. "Die meisten Cremes und Lotionen enthalten vor allem Fett, das die Hautoberfläche zwar vorübergehend weicher macht. Den "Durst" der Haut nach Feuchtigkeit stillen sie aber meist nicht", erläutert Julius Colombo von inmedizi. Das einzigartige, neue Pflegeprodukt besteht zu fast 98 Prozent aus Wasser, versorgt gestresste Haut so mit praller Feuchtigkeit und pflegt sie ganz natürlich. Sein Geheimnis: In einem komplexen Verfahren wird die molekulare Struktur des Hauptbestandteils aufgebrochen - aus reinem Wasser wird ein pflegendes Gel.

Natürliche Pflege, die anders ist

PurLiquia® HydroGel ist vegan, dermatologisch geprüft, frei von Emulgatoren und chemischen Zusätzen. Durch seine spezielle Formel benötigt es auch keine Konservierungsstoffe. Es enthält neben reinem Wasser ausschließlich natürliche Inhaltstoffe: die beiden Nährsalze Lithium-Magnesium-Sodium und pufferndes Disodium-Phosphat-Salz.

Innovation für die Hautpflege

Der Hersteller inmedizi hat in jahrelanger Forschungsarbeit ein aufwändiges Verfahren entwickelt, das die Wassermoleküle aufbricht und in ein hervorragend verträgliches, pflegendes Gel verwandelt. Feuchtigkeit und natürliche Salze können durch die innovative Formel auch in tiefere Hautschichten gelangen und die Haut reichhaltig und langanhaltend versorgen. Aber das kristallklare Gel kann noch mehr: Die besondere molekulare Struktur verringert die Oberflächenspannung des Hauptbestandteils Wasser. Deshalb geht das PurLiquia® HydroGel mit verschiedenen hochwertigen Ölen durch einen einfachen Mischvorgang eine anhaltende Verbindung ein - ohne dazu auf Emulgatoren zurückgreifen zu müssen. So gelingt die Kreation ganz natürlicher, auf die individuellen Pflegebedürfnisse der Haut angepasster Pflegeprodukte ohne Zusätze und aufwändige Verfahren.

Peelings und Lotionen selbst herstellen

Die neue Website www.purliquia.de erklärt die innovative Formel des Gels und bietet viele interessante Informationen rund um das Thema Haut, die verschiedenen Hauttypen, biologische Öle und eine natürliche Pflege. Besucher finden dort auch hilfreiche Tipps und Anleitungen, wie sich mithilfe der PurLiquia® Produkte ganz einfach eine eigene, natürliche Pflegeserie kreieren lässt. Wer lieber auf fertige Produkte zurückgreift, findet im Shop zudem drei verschiedene, hochwertige HydroGel & Oil Emulsionen für unterschiedliche Hauttypen: Sie vereinen die pralle Feuchtigkeit des Hydrogels mit der Reichhaltigkeit erlesener Naturöle, die selbstverständlich alle ein geprüftes Bio-Siegel tragen.

Geschenkset zum Sonderpreis

Alle innovativen PurLiquia® Pflegeprodukte sind ab sofort über den Webshop online erhältlich: Hier gibt es das PurLiquia® HydroGel als reine Feuchtigkeitspflege sowie als HydroGel & Oil Emulsion vorerst in den drei Varianten Nachtkerzenöl, Hagebuttenkernöl und Arganöl. Sie sind in der 50 ml Probiergröße sowie im 100 ml Flakon lieferbar. Wer diese neuartige, hochwertige Pflege in ihrer Vielfalt testen oder zum Fest verschenken möchte, kann zudem für kurze Zeit ein PurLiquia® Pflegeset zum Einführungspreis bestellen: Es enthält 100 ml PurLiquia® HydroGel sowie alle drei Emulsionen in der 50 ml Probiergröße.

Über PurLiquia®

inmedizi formiert sich als Zentrum für Informationsmedizin und greift auf über 12 Jahre Forschungserfahrung auf dem Gebiet natürlicher Behandlungsmethoden und seit zwei Jahren auf die Entwicklung qualitativ hochwertiger Gesundheitsprodukte zurück. Mit PurLiquia® HydroGel ist den Geschäftsführern Markus Zöschinger und Julius Colombo die Entwicklung einer Pflege-Innovation gelungen, die gestresster oder trockener Haut mithilfe einer patentierten Formel die benötigte Feuchtigkeit zurückgibt - und sich ohne Zusätze mit hochwertigen Ölen kombinieren lässt. Alle PurLiquia® Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards, mit natürlichen Inhaltsstoffen und ohne Einsatz verzichtbarer Zusatzstoffe in Deutschland hergestellt. Mehr unter www.purliquia.de.

