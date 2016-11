Zaeunewelt – polnische Zäune in Top-Qualität

Ein Zaun muss nicht immer von einer namhaften Firma aus Deutschland kommen. Wer seinen Blick Richtung Osten, nach Polen wendet, der wird auf viele hervorragende Angebote stoßen. Auch die Qualität der hier offerierten Zäune lässt sich dabei nicht von der Hand weisen. Dabei kann man als Kunde sogar eine Menge Geld sparen.

Schmiedezaun von JANMET

(firmenpresse) - Zäune aus Polen - Der Exportschlager



Wer hätte vor 25 Jahren daran gedacht, sich seinen persönlichen Gartenzaun in Polen zu bestellen. Doch heute ist dies keine Besonderheit mehr, denn die dort ansässigen Firmen, liefern eine hervorragende Qualität, die sich mit allen westlichen Konkurrenten absolut messen kann. Vor allem Zäune aus Stabmatten bekommt man in Polen besonders günstig und mit einer langen Haltbarkeit. Wer hier lieber auf Mehrstabmatten setzt, der wird ebenfalls nicht enttäuscht. Das Sortiment der Hersteller ist reich bestückt und bietet auch den passenden Sichtschutz zum Zaun. Doch ein wahres Highlight sind die Schmiedeeisenzäune aus Polen. Die Metallzäune können dabei in jeder beliebigen Form angefertigt werden. Selbst komplexeste Ornamente lassen sich auf Kundenwunsch herstellen. Dabei weisen diese Zäune eine enorm lange Haltbarkeit auf und bieten eine absolute Beständigkeit gegen Rost und andere umweltbedingte Einflüsse. Hier erhält der Kunde Stabilität zu einem hervorragenden Preis.



Metallzäune und Tore - Individuell und auf dem neusten Stand



Die Produkte aus Polen können für jeden Kunden absolut individuell angefertigt werden. Dabei profitiert man von der jahrelangen Erfahrung vieler Unternehmen im Bereich der Kunstschmiedetechnik. Hier hat sich ein besonderer Zweig herausgebildet, der so auf der Welt seines Gleichen sucht. Viele Zäune werden dabei in Handarbeit gefertigt und feinste Strukturen in den einzelnen Elementen zeugen von einer langen Tradition im Bereich der Schmiedekunst. Hier paart sich das alte Können dann mit der Moderne, denn zu den Zäunen lassen sich jeweils auch die passenden Tore Ordern. Diese müssen dann nicht mehr von Hand geöffnet werden, sondern lassen sich per Knopfdruck einfach aus dem Auto heraus bedienen. Dabei kommen moderne Antriebstechnologien nach dem neusten Stand der Technik zum Einsatz, die einen reibungslosen Betrieb und eine lange Haltbarkeit versprechen. Sehr häufig handelt es sich heute dabei um Schiebetore, aber auch Drehflügeltore, die ihre Pforten majestätisch Öffnen und einen feudalen Eindruck erzeugen, können bestellt werden.





JANMET - Der fündige Hersteller aus Polen



Besonders ein Hersteller von Zäunen aus Polen hat sich auf dem Markt sehr hervorgetan. In der Kunstschmiedetechnik ist dieses Unternehmen unübertroffen und liefert individuell gefertigte Produkte nach höchsten Qualitätsstandards. Zurückzuführen ist dies auf eine ständige Schulung der Mitarbeiter. In entsprechenden Kursen wird bei Janmet mit der Marke Zaeunewelt dafür Sorge getragen, dass diese immer mit den neusten Technologien vertraut sind. Die Materialen entsprechen dabei einen Hightech-Standard, sodass die Langlebigkeit der Zäune vom Hersteller garantiert werden kann. Seit den neunziger Jahren auf dem Markt, hat sich die Firma einen Namen gemacht und sorgt auch für eine direkte Installation der Zäune beim Kunden vor Ort.







http://www.zaeunewelt.de



JANMET

JANMET

Krzysztof Potomski

Firmenadresse: Gorzowska 8

PLZ und Ort: 74-400 Debno / Polen

Tel.: +48 513 095 503

E-Mail: biuro(at)zaunewelt.de

Web: http://www.zaunewelt.de/

JANMET

Krzysztof Potomski

Debno

+48 513 095 503



