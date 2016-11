Leber/wert/voll: Die Leber vor Schäden schützen

Bad Homburg, 18. November 2016 - Der diesjährige Deutsche Lebertag steht unter dem Motto "Leber/wert/voll". Dieses macht darauf aufmerksam, dass die Leber ein lebenswichtiges Organ ist.

Mariendistelpräparate (z. B. Legalon®) können dazu beitragen, die leberschädigende Wirkung von Medik

(firmenpresse) - Sie sorgt u. a. für die Entgiftung des Körpers. Daher sollte regelmäßig überprüft werden, ob die Leber noch gesund ist. Weisen die Leberwerte auf eine Schädigung hin oder werden potenziell leberschädigende Medikamente eingenommen, bietet sich eine Silymarin-­Kur (z. B. Legalon®) an. Diese kann nachweislich helfen, die Leberwerte zu normalisieren.[1]



Obwohl sich die Leber als eines der wenigen Organe selbst regenerieren kann, kann sie auch leicht Schaden nehmen. Denn vieles, was wir auf-­ und einnehmen, geht durch die Leber oder wird von ihr abgebaut. Ein besonderes Problem stellen dabei Medikamente dar: Derzeit sind gut 1.000 Wirkstoffe als potenziell leberschädigend bekannt [2], darunter u. a. bestimmte Antidepressiva, Schmerzmittel (auch freiverkäufliche), Antidiabetika, Antibiotika. Dies macht sich insbesondere bei Patienten bemerkbar, die viele Medikamente nehmen bzw. über einen längeren Zeitraum darauf angewiesen sind: 2011 nahmen über fünf Millionen Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse fünf oder mehr unterschiedliche Wirkstoffe dauerhaft ein.[3] Folglich können sich Nebenwirkungen gegenseitig verstärken und Wechselwirkungen auftreten. Oft ist die Leber davon betroffen.



Auf die Leberwerte achten



Patienten, die viele oder über einen längeren Zeitraum Medikamente einnehmen müssen oder mussten, sollten daher ihren Arzt ansprechen. Da eine beginnende Leberschädigung keine spezifischen Symptome hat, sind die Leberwerte ein wichtiger Hinweis für den Zustand der Leber. Zeichnet sich eine Leberschädigung ab oder müssen leberschädigende Medikamente eingenommen werden, kann der pflanzliche Spezialextrakt aus der Mariendistel (z. B. Legalon®) helfen, die Leberwerte zu normalisieren.



Niedrigere Leberwerte durch Mariendistel-­Spezialextrakt



Dies konnte mit einer Studie mit 190 Patienten gezeigt werden. Die Studienteilnehmer nahmen mindestens ein potenziell leberschädigendes, nicht absetzbares Medikament sowie über zwölf Wochen Legalon® ein. Im Laufe der Studie erhöhte sich der Anteil der Patienten mit Leberwerten im Normbereich deutlich. Am Studienende zeigte sich im Durchschnitt eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich aller Leberwerte im Vergleich zum Studienbeginn.[1] Auch fühlten sich zum Ende der Studie signifikant mehr Patienten nicht mehr in ihrer Lebensqualität eingeschränkt: Der Anteil stieg von 10,0 % bei Studienbeginn auf 35,3 %. Dabei wurden keine unerwünschten Nebenwirkungen beobachtet und der Silymarin-­Spezialextrakt wurde sehr gut vertragen.[1]





Leberschutz auf natürliche Weise



Silymarin ist ein pflanzlicher Spezialextrakt, der aus der Mariendistel gewonnen wird. Er schützt die Zellen, unterstützt die Regeneration der Leber und fängt freie Radikale ab. Die Anwendung von Legalon® vor oder während der erforderlichen Medikamenteneinnahme kann deren möglicherweise leberschädigende Folgen verringern.



Weitere Informationen über die Funktion und den Schutz der Leber bietet die Website:

www.leber-­ratgeber.de.



Quellen

1. Gillessen A et al. MMW-­Fortschritte der Medizin, Originalien Nr. IV/2014.

2. Nathwani RA, Kaplowitz N. Clin Liver Dis 10, 2006; 207-­217.

3. ABDA. Faktenblatt Polymedikation, Stand: 24.9.2015.

(http://www.tag-­der-patientensicherheit.de/assets/faktenblatt_polymedikation_stand_24_sept_2015.pdf)



























Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.medapharma.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Informationen über MEDA Pharma GmbH & Co. KG

MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg ist die deutsche Niederlassung

von Meda, einem führenden internationalen pharmazeutischen Spezialitäten-­

Unternehmen. Medas Produkte werden in mehr als 150 Ländern weltweit

verkauft, in über 60 davon wird das Unternehmen von eigenen Niederlassungen

repräsentiert. Meda bietet (Spezial-­)Rx-­, Cx-­ und OTC-­Produkte mit Fokus auf

den Therapiegebieten Allergie, Atemwege, Dermatologie, Orthopädie,

Gynäkologie, Kardiologie, Neurologie, Urologie und Phytopharmaka an.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.meda.se und

www.medapharma.de







Legalon® Madaus 156 mg. Hartkapseln. Wirkstoff: Mariendistelfrüchte-­

Trockenextrakt. Zusammensetzung: 1 Hartkapsel enthält: 239,57-­294,32 mg

Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten (36-­44: 1), entsprechend 156 mg

Silymarin, berechnet als Silibinin (HPLC); Auszugsmittel: Ethylacetat. Sonstige

Bestandteile: Mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Carboxymethylstärke,

Natriumsalz (Typ A) (Ph.Eur.), Natriumdodecylsulfat, Magnesiumstearat

(Ph.Eur.) [pflanzlich], Gelatine, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-­oxid (E 172),

gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung

bei chronisch-­entzündlichen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen

Leberschäden. Das Arzneimittel ist nicht zur Behandlung von akuten

Vergiftungen bestimmt. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen

Zubereitungen aus Mariendistelfrüchten und/oder anderen Korbblütlern oder

einen der sonstigen Bestandteile; Schwangerschaft. Nebenwirkungen:

Gelegentlich wurden gastrointestinale Beschwerden wie z. B. leicht laxierende

Wirkung beobachtet. Gelegentlich können Überempfindlichkeitsreaktionen wie

z. B. Exanthem, Pruritus und Dyspnoe auftreten. Stand der Information:

Februar 2016, MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg.



Dies ist eine Pressemitteilung von

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Humboldtstraße 11, 65189 Wiesbaden

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.11.2016 - 18:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1426532

Anzahl Zeichen: 3890

Kontakt-Informationen:

Firma: MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Melanie Strecker

Stadt: Bad Homburg

Telefon: 0611 -­ 1 60 86 -­ 40



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.