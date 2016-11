Besinnliche Weihnachtszeit in und um Reutlingen

Besinnliche Weihnachtszeit in und um Reutlingen



(firmenpresse) - Reutlingen zeigt sich in der Vorweihnachtszeit von einer seiner schönsten Seiten. Wenn sich zu den wunderschönen Fachwerkbauten in der Reutlinger Altstadt ein weihnachtliches Lichtermeer gesellt, glänzt die Stadt im festlichen Gewand.



In der Reutlinger Fußgängerzone findet man genau das, was man für eine stressfreie Vorbereitung auf das Weihnachtsfest braucht: Zahlreiche Geschäfte liegen in der Wilhelmstrasse Tür an Tür aneinander. So lassen sich bei einem Bummel durch die Stadt alle Weihnachtseinkäufe auf einen Streich erledigen.

Dann bleibt außerdem genügend Zeit, um die märchenhafte Weihnachtszeit in und um Reutlingen zu entdecken. Auf den zahlreichen Veranstaltungen kann man die Magie, die jedes Jahr wieder in der Luft liegt, mit allen Sinnen erleben.



Weihnachtsmarkt mit unvergleichbarem Charme:



Der Duft von Punsch und Glühwein und die Melodien traditioneller Weihnachtslieder schwingen in der kalten Luft. Das Auge erfreut sich an der festlichen Beleuchtung, während die Hände über dem wärmenden Feuer beginnen zu prickeln. Auf dem Weihnachtsmarkt, der sich rund um die Marienkirche als auch durch die Wilhelmstraße bis hin zum Albtorplatz erstreckt, werden Kindheitserinnerungen wach.

Neben den Allzeitfavoriten, wie Ständen mit dampfendem Glühwein und den festlich dekorierten Buden erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm. Zum Beispiel bietet eine Eislaufbahn die Möglichkeit bei einigen Runden auf dem Eis wieder Platz für weihnachtliche Schmankerl zu schaffen. Am besten lässt man sich hier von seiner Nase leiten und folgt den köstlichen Gerüchen zu einem der Essensstände. Außerdem bieten die Lebendkrippe mit Streichelzoo, sowie Märchenlesungen und die Kinder-Backstube unvergessliche Erlebnisse für die Kleinen.

Der visuelle Adventskalender an der Marienkirche mit Überraschungsgeschenken bringt sicherlich nicht nur Kinderaugen zum leuchten. Ab 1. Dezember wird täglich um 17:30 Uhr der glückliche Gewinner ernannt.





In der Weihnachtszeit in und um Reutlingen locken außerdem zahlreiche andere Attraktionen, die der Adventszeit einen stimmungsvollen Rahmen verleihen.



Tierische Weihnachten in Reutlingen:



Den Auftakt in die Zeit weihnachtlicher Vorfreude zelebrieren und gleichzeitig einen guten Zweck unterstützen. Wahrhaft „Tierische Weihnachten“ feiert man am Sonntag, den 27. November im Reutlinger Tierheim. Im neuen Zuhause vergessener tierischer Genossen erwarten Einen Produkte erstklassiger Handwerkskunst. Korbflechtarbeiten, Holzschnitzereien oder selbstgemachte Pralinen sind nur einige Beispiele des Angebots auf dem gemütlichen Weihnachtsmarkt. Besondere Aufmerksamkeit genießen hier natürlich die Vierbeiner. Es gibt tierversuchsfreie Kosmetik und Tierartikel zu kaufen und einen Stand, der sich mit Tierschutz beschäftigt. Außerdem sorgt eine Hundeshow für tierisch witzige Unterhaltung.



Burg Hohenzollern Weihnachtsmarkt:



Der historische Weihnachtsmarkt auf Hohenzollern ist ein ganz besonderes Highlight in der Weihnachtszeit in und um Reutlingen. Seit bereits 20 Jahren heißt die Burg ihre Besucher an den ersten beiden Adventswochenenden auf dem weihnachtlichen Markt im Hof als auch den heiligen Hallen der Gebäude willkommen. Eingebettet im märchenhaften Ambiente auf der Burg kann man hier im ausgefallenen und stets hochwertigen Angebot an den Ständen ganz entspannt nach Weihnachtsgeschenken mit dem gewissen Etwas stöbern. Der Eintrittspreis von 10 Euro (ermäßigt: 8 Euro) ist der Shuttlebus enthalten, der Besucher bequem vom Parkplatz zum Burgeingang bringt.



Weihnachtszauber Reutlingen, immer einen Kurzurlaub wert:



In der Kaiserpassage erwartet das 3-Sterne Hotel Fürstenhof Reutlingen seine Gäste mit modernen und komfortablen Zimmern. Dank der zentralen Lage erreicht man die Fußgängerzone in nur fünf Minuten zu Fuß und kann dort ungestört dem Weihnachtsshopping oder Genuss des köstlichen Glühweins frönen. Das hauseigene Schwimmbad mit Sauna lassen kalte Füße und müde Glieder in der Weihnachtszeit in und um Reutlingen schnell in Vergessenheit geraten.





http://www.hotel-fuerstenhof-reutlingen.de



Für die Übernachtungen in Reutlingen wird man im Hotel Fürstenhof mit einem Lächeln empfangen. Das persönlich geführte 3-Sterne-Superior Hotel in Reutlingen am Fuße der Schwäbischen Alb ist ein Zentrum der Gastlichkeit mit kosmopolitischer Hotelkultur und Wohlfühlambiente.



Die 50 Einzel- und Doppelzimmer mit zeitgemäßer und wohnlicher Ausstattung bieten gleichwohl zweckmäßigem Komfort (Bad oder Dusche, WC, Fön, Minibar, Kabel - TV, Radio, W-Lan). Sie laden dazu ein, sich während Ihrer Geschäftsreise in Reutlingen oder bei einem Kurzurlaub nahe Stuttgart und Tübingen so richtig zu entspannen.

Ergänzt wird dieser Komfort mit einem Wellnessbereich mit Schwimmbad, Finnischer Sauna und Dampfsauna, sowie einem fürstlichen Frühstück vom Buffet mit einer vielfältigen Auswahl und Bio-Ecke.



Ruhig, aber dennoch zentral gelegen in der Kaiserpassage, einem Fußgängerbereich in der Reutlinger City, ist das Hotel Fürstenhof ein idealer Ausgangspunkt für zahlreiche Unternehmungen.



Hotel Fürstenhof Reutlingen

Kaiserpassage 5

72764 Reutlingen

Telefon: 07121 3180



info(at)hotel-fuerstenhof-reutlingen.de



Hotel Fürstenhof Reutlingen

Kaiserpassage 5

72764 Reutlingen

Telefon: 07121 3180



info(at)hotel-fuerstenhof-reutlingen.de



Kontakt-Informationen:

