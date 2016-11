Der Güterverkehr über die Alpen

(firmenpresse) - Der Güterverkehr über die Alpen ist eine spannende Angelegenheit. Denn schon immer stellen die Berge eine Barriere zwischen Mittel- und Südeuropa dar. Die meisten Alpenpässe sind erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden und wurden damals aktiv von Pferdefuhrwerken genutzt. An diesen Pässen wurden dann später Autobahnen, Tunnel und Eisenbahnschienen gebaut.



Güterverkehr über die Alpen – Zahlen & Fakten in der Gegenwart:



Pro Jahr schleppen sich etwa 10 Millionen Lastwagen über die Alpen. Die Bahn befördert jährlich weitere 50 Millionen Tonnen Güter durch die Berge hindurch. Der Gotthard-Basistunnel spielt hierbei eine große Rolle. Er wurde in den letzten Jahren weiter ausgebaut und soll nun dafür sorgen, dass noch mehr Züge verkehren können, die mit noch schwereren Lasten beladen sind. Dies ist auch unbedingt notwendig, denn seit 1980 hat sich der Güterverkehr über die Alpen verdoppelt. Das Aufkommen des Lastwagenverkehrs ist somit viel zu hoch und auch zunehmend belastend für die Umwelt geworden.



Güterverkehr auf Schienen über die Alpen:



Der erste Zug fuhr schon im Jahre 1867 über die Alpen. Damals konnte die Strecke über den Brenner zwischen Österreich und Italien weitestgehend ohne Tunnel bewerkstelligt werden. Wesentlich komplizierter gestaltete sich später hingegen der Bau des schweizerischen Gotthard-Eisenbahntunnels. Früher entstand dieser in gefährlicher, langsamer und sehr mühevoller Handarbeit. Heute, im modernen Zeitalter, wurde er mit riesigen Bohrmaschinen und Sprengstoff erweitert.



Der Gotthard-Basistunnel – ein Meilenstein für den Alpentransitverkehr:



Er verläuft unter dem Sankt-Gotthard-Pass hindurch und liegt 1150 Meter hoch über dem Meeresspiegel. Der ursprüngliche Bau des Tunnels hat im Jahre 1872 begonnen. Das gesamte Bauprojekt war mit einigen Herausforderungen verbunden, war extrem mühsam und forderte leider auch einige Menschenleben. Daher kam es auch im Jahre 1875 zu einem Aufstand der Arbeiter.





Doch trotz aller Hürden wurde dann im Mai 1882 die erste Einweihung gefeiert. Seither wurde der Gotthard-Basistunnel immer weiter ausgebaut. Heute ist er der längste Eisenbahntunnel der Welt – 57 Kilometer lang. Und in seiner Mitte wird er tatsächlich von etwa 1100 Metern Gebirge überdeckt. Eine echte Meisterleistung des Tunnelbaus.



Güterverkehr über die Alpen – weg von der Straße, rauf auf die Schiene – das ist das Ziel

Der letzte Ausbau des Gotthard-Basistunnel (fertiggestellt erst seit Mitte 2016) soll dazu dienen, dass wesentlich mehr Güter auf der Schiene über die Alpen beziehungsweise durch die Alpen hindurch transportiert werden als bisher. Gleichzeitig werden die Transportdienstleister durch hohe Mautsätze dazu animiert, vermehrt auf den Verkehrsträger Bahn umzusteigen. Dies führt auch dazu, dass der touristische PKW-Verkehr enorm entlastet wird.



Güterverkehr über die Alpen – eine gute Planung ist wichtig:



Das Unternehmen Pfaff Logistik organisiert Güterverkehre über die Alpen und punktet hier durch jahrelange Erfahrung. Denn hier ist stets gute Organisation gefragt, gepaart mit viel Planung und Fachwissen. Mit dem Lastwagen oder doch lieber per Güterzug? Das Team von Pfaff Logistik finden hierfür stets die beste Lösung. Preis-Leistungs-Verhältnis, Schnelligkeit und Pünktlichkeit des Transports aber auch der Umweltgedanke sind hierbei die Faktoren, an denen sich die Mitarbeiter des Unternehmens orientieren.







Vom Speditionsunternehmen zum strategischen Logistikpartner: Das Unternehmen Pfaff ist internationaler Transportexperte Zu den ersten Waren, die das Unternehmen in seinen Anfangsjahren transportierte, gehörte Mineralöl - ein anspruchsvolles Produkt, das von einer Spedition im Hinblick auf Sicherheit und Technik exzellentes Know-how und absolute Zuverlässigkeit verlangt. Diese Gründerjahre haben das Unternehmen geprägt und dafür gesorgt, dass bei Pfaff bis heute höchste Qualitätsmaßstäbe gelten. Auf dieser Basis hat sich die Firma vom Spediteur zum flexiblen, weltweit tätigen Servicepartner entwickelt, der in allen Logistik-Bereichen mit hocheffizienten und damit wirtschaftlich attraktiven Lösungen überzeugt. Auch und vor allem bei komplexen Aufgabenstellungen. Pfaff gehört damit zu den wenigen mittelständischen Transport- und Logistikunternehmen, die herausragende Kompetenz im Bereich der weltweiten Projektlogistik haben.

