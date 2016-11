?Arbeiten wie die Besten? ? der spannende, praxisnahe Vortrag

Der Transfer des Crew-Resource-Management der Verkehrsluftfahrt in Ihr Unternehmen

(PresseBox) - Weit mehr als 100 Unternehmer füllten gestern den Ballsaal im Veranstaltungszentrum der Salzgitter AG auf dem Unternehmertag des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig e.V. in Salzgitter.

In nur 35 Minuten tauchen Sie mit mir in die Welt des erfolgreichsten und fehlerärmsten Führungs- und Arbeitsmodells ein.

Entdecken Sie die Transfermöglichkeiten dieser wissenschaftlich fundierten und praxiserprobten Führungs- und Arbeitsmethode für Ihr Unternehmen.

Die nachgewiesenen Vorteile des CRM sind überzeugend:

? Fehlerquote im Unternehmen um bis zu 90% reduziert

? steigern Sie ihre Effizienz deutlich

? viel zufriedenere Mitarbeiter, erheblich geringerer Krankenstand, weniger Fluktuation

? deutlich mehr Kundenzufriedenheit

? höhere Kreativität und Innovationskraft

In den USA haben Controller in Konzernen, die das CRM seit mehr als drei Jahren als Führungskultur eingeführt haben, einen überzeugenden ROI erzielt.

?Ein Beispiel:??

Das Universitätsklinikum des Staates Ohio führt mit seinen über 10.000 Mitarbeitern seit 2011 das Führungsmodell CRM stufenweise eingeführt.?Bei einer Investition von zurzeit von 3,5 Mio. USD hat man innerhalb von nur drei Jahren mit dem CRM durch bessere Arbeitsabläufe, Senkung der Personalkosten durch weniger Krankheit und Fluktuation sowie eine drastische Senkung der Fehlerquoten fast 20 Mio. USD an Kosten eingespart. (Moffatt-Bruce 2015*)

Auch unsere einzigartige Methode, Sie und Ihre Führungskräfte mit dem Crew-Resource-Management vertraut zu machen und in einer einzigartig realistischen Simulationsumgebung zu trainieren stelle ich Ihnen in diesem Vortrag kurz vor.

Gerne halte ich diesen Vortrag auch bei Ihnen im Unternehmen oder Verband!

Ihr

Thomas Fengler



*Moffatt-Bruce, S. D. (2015) What Is the Return on Investment for Implementation of a Crew Resource Management Program at an Academic Medical Center?, American Journal of Medical Quality, American Journal of Medical Quality.





Im Cockpit.Fengler KG

18.11.2016

Kommentare zur Pressemitteilung