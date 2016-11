Neue Westfälische (Bielefeld): Verkaufsoffene Sonntage

Handel braucht andere Konzepte

Stefan Boes

(ots) - Der Sonntag ist Ruhetag, Familientag, Tag der

seelischen Erhebung. So sieht es die Kirche und - das ist die

Realität - von der Kirche haben sich große Teile der Gesellschaft

entfremdet. Die Leute gehen am Sonntag nicht mehr zum Beten in die

Kirche, sondern lieber zum Bummeln in den Shoppingtempel. Niemand

zwingt sie dazu, auf Ruhe und seelische Erhebung zu verzichten. Sie

schätzen es, einen zusätzlichen Tag zu haben, an dem sie ohne

Zeitdruck in den Geschäften stöbern können. Die Argumente, die den

Sonntag als Ruhetag verteidigen sollen, sind daher schwach und

hilflos. Wer am Sonntag lieber Familie oder Freunde trifft, spazieren

geht, liest, backt oder kocht, der kann das schließlich tun. Auf den

ersten Blick bedeutet die Sonntagsöffnung also nur Gutes: Es

profitieren die Konsumenten, der Handel und die Innenstädte. Die Zahl

der verkaufsoffenen Sonntage weiter auszuweiten, wäre trotzdem

falsch. Denn eine Gruppe hat eben doch garantiert keinen ruhigen

Sonntag, ob nun auf dem Sofa oder in der Stadt. Das sind diejenigen,

die arbeiten müssen. Wir erleben eine fortschreitende Entgrenzung der

Arbeit, sie ist ein Kennzeichen der modernen Arbeitswelt, die auf

Flexibilisierung angewiesen ist. In allen Branchen. Dabei geht es

nicht nur um Wochenend- und Nachtarbeit. Generell sind Arbeit und

Freizeit immer weniger voneinander zu trennen, häufig zu Lasten der

Arbeitnehmer, die sich auf feste Strukturen nicht mehr verlassen

können. Diese Entwicklung ohne erkennbare Notwendigkeit noch zu

verstärken, zumal ohne Gesetzesgrundlage, wäre falsch. Voraussetzung

für jede Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist, dass die Arbeit nicht an

Werktagen erledigt werden kann und besondere Bedürfnisse der

Bevölkerung deckt. Das Arbeitszeitgesetz erlaubt nur in engen Grenzen

Ausnahmen von dem Arbeitsverbot. Der stationäre Einzelhandel verlangt

mehr Wettbewerbsgleichheit mit dem Online-Handel. Wettbewerb bedeutet



aber, dass man in derselben Liga spielt oder zumindest im gleichen

Stadion - und das ist nicht der Fall. Zalando und der Schuhhändler

vor Ort lassen sich nicht vergleichen. Der Handel sollte sich etwas

anderes einfallen lassen, um im Internetzeitalter zu bestehen: ein

gutes Sortiment, erstklassige Beratung und insbesondere neue

Konzepte, die den stationären Handel mit eigenen Online-Angeboten

verknüpfen. Ein paar zusätzliche Verkaufssonntage retten die

Geschäfte nicht.







