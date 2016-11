Der BACB Unternehmerpreis 2016 geht an Cüneyt Göktekin / Business Angels Berlin-Brandenburg würdigen den Gründer und Geschäftsführer der Snaptrust GmbH für außergewöhnliche unternehmerische Leistungen

(ots) - Für die Entwicklung der innovativen, patentierten

Snaptrust Print ID, ein druckbares für das menschliche Auge

unsichtbares Sicherheitsmerkmal zum Schutz vor Produktfälschungen,

erhielt Herr Cüneyt Göktekin den BACB Unternehmerpreis 2016. Die

Snaptrustlösung ist mit allen gängigen Druckverfahren druckbar. Das

Snaptrust Sicherheitsmerkmal wird in das Etikettendesign des Kunden

integriert und stört nicht das Design der Verpackung. Snaptrust

richtet sich an Unternehmen, die sich vor Produktfälschungen schützen

wollen. "Von 2013 bis Mitte 2015 konzentrierte ich mich auf die

Entwicklung und Erprobung der PrintID, die Markrecherche und

Sicherung der Schutzrechte für meine Entwicklung mit Eigenmitteln" so

Göktekin "dann, ab Mitte 2015 sicherten Business Angels durch ihr

Engagement den erfolgreichen Test der Snaptrustlösung bei ersten

Kunden. Für VErtreibsausbau Weiterentwicklung der Print ID konnte im

Oktober 2016 eine weitere Finanzierungsrunde im siebenstelligen

Bereich geschlossen werden" freut sich Göktekin.



Der BACB Unternehmerpreis wird seit 2009 an erfolgreiche

Gründerinnen und Gründer vergeben, die von Business Angels des Clubs

begleitet und finanziert wurden. Die Preisverleihung findet im Rahmen

des traditionellen Jahrestreffens der Business Angels statt. Thomas

Dankwart, Vorstandsvorsitzender des Clubs, weißt in seiner Begrüßung

darauf hin, dass im Eco-System der Start-up-Szene ein ständiger

Veränderungsprozess stattfindet. Business Angels sind in diesem

System weiterhin die wichtigsten Akteure in der

Frühphasenfinanzierung junger, wachstumsstarker

Technologieunternehmen.



Der BACB ist in diesem Jahr zu Gast im FirmenCenter Gründung und

Nachfolge der Berliner Sparkasse in Berlin-Charlottenburg. Begrüßt

werden die Gäste vom Vertreter des Gastgebers, Herrn Michael

Jänichen. Für die Keynote konnte Herr Sebastian Turner, Herausgeber



Der Tagesspiegel gewonnen werden. Herr Olav Wilms, Bereichsleiter

des Förderbereichs Eigenkapital und Gründung der Investitionsbank des

Landes Brandenburg spricht die Laudatio.







Pressekontakt:

Thomas Dankwart E-Mail: dankwart(at)bacb.de; presse(at)bacb.de

Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V.

Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin www.bacb.de



Original-Content von: Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 19:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426539

Anzahl Zeichen: 2619

Kontakt-Informationen:

Firma: Business Angels Club Berlin-Brandenburg e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung