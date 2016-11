Börsengang des größten afrikanischen Einzelhandelsektors erfolgreich durchgeführt

(ots) - Dis-Chem, der bislang sechstgrößte

südafrikanische Börsengang und der größte seit der Alexander Forbes

Group im Jahr 2014, lag am Dienstag bei 18,50 ZAR - knapp über der

Mitte des Bereichs von 16,25-20,25 ZAR.



Die gemeinsamen globalen Koordinatoren Goldman Sachs, Investec

Bank und Standard Bank haben die Transaktion über die Plattform von

Dealogic bewerkstelligt. Der Börsengang von Dis-Chem hebt das Volumen

der südafrikanischen Eigenkapitalmärkte im 4. Quartal auf über 1 Mrd.

USD an - dem somit 3. aufeinanderfolgenden Quartal mit einem Volumen

von über 1 Mrd. USD.



Die Banken, die die 10 wichtigsten globalen Börsengänge in diesem

Jahr angeführt haben - darunter die Postal Savings Bank of China (7,6

Mrd. USD), innogy (5,2 Mrd. USD) und JR Kyushu (4 Mrd. USD) - haben

sich bei der erfolgreichen Ausführung allesamt auf die Plattform von

Dealogic verlassen.



"Die bisher größten Transaktionen jedes größeren Finanzzentrums in

den vergangenen 30 Jahren wurden über Dealogic ausgeführt", sagte Tom

Fleming, CEO. "Unsere Kunden haben über die Plattform von Dealogic im

vergangenen Jahrzehnt mehr als 13.000 Eigenkapitalmarkttransaktionen

verwaltet und für die Emittenten auf der ganzen Welt über 5,5

Trillionen USD zusammengebracht. Ich freue mich, dass wir unseren

Kunden erneut helfen können, Eigenkapitalaufbringungen ungeachtet von

deren Größe und Umfang zu verwalten und die volle Normenkonformität

zu gewährleisten."



Weitere Informationen zu Dealogic finden Sie auf www.dealogic.com.



Über Dealogic



Dealogic bietet mithilfe abgestimmter Produkte und

Dienstleistungen integrierte Inhalte, Analyse und Technologie für

Finanzunternehmen in aller Welt Unabhängig davon, ob Unternehmen im

Bereich Kapitalmärkte, Verkauf und Handel, Bankwesen oder Compliance

tätig sind - sie alle vertrauen der Plattform von Dealogic für ihre



Anbindung, um Chancen schnell zu erkennen, Transaktionen zu tätigen

und Risiken zu steuern. Dealogic genießt als zuverlässiger Partner

mit 30 Jahren Erfahrung und einem fundierten Expertenwissen in den

Finanzmärkten weltweit größtes Vertrauen.







