Toppan Printing und SCIVAX etablieren weltweit erste Massenproduktion großflächiger Nanoimprints mittels neuer Kapital- und Geschäftspartnerschaft

(ots) - Toppan Printing Co. Ltd. (Toppan), der

weltweit wichtigste Hersteller von Photomasken, hat heute bekannt

gegeben, dass man einer Kapital- und Geschäftspartnerschaft mit der

SCIVAX Corporation zugestimmt hat, welche die weltweit erste

Großmengenproduktion für großflächige Nanoimprints etabliert und den

möglichen Markt sowie die Anwendungen für diese kostengünstige

Technik der Mikrostrukturherstellung erweitert.



Diese neue geschäftliche Allianz wird die Entwicklung

großflächiger Nanoimprints beschleunigen und gleichzeitig die Kosten

großformatiger Platten für Großfernseher, Displays und digitale

Beschilderungen senken. Zudem werden Produktionsstandards höchster

Qualität beibehalten. Toppan und SCIVAX haben ein Geschäftsmodell

begründet, das Gesamtlösungen von der Entwicklung der Anwendungen

über Prototypen bis zur Massenproduktion bereitstellt. Es wird damit

gerechnet, dass 2017 Proben großflächiger Nanoimprint-Produkte

ausgeliefert werden.



Toppan wird mehr als 25 % der Aktien von SCIVAX erwerben, um zum

größten Anteilseigner zu werden. Die zwei Unternehmen werden die

Techniken für Halbleiter-Photomaskenlithographie und

Mutterformherstellung von Toppan mit den Techniken zum optischen

Design und der Nanoimprintherstellung von SCIVAX vereinen. Im

Ergebnis wird ein umfassender Dienst von der Anwendungsentwicklung

über die Formherstellung bis zur Herstellung des Endproduktes

angeboten.



Toppan produziert Mutterformen mittels derselben Techniken zum

optischen Design und zur Mikrofabrikation, die in der Herstellung von

IC-Photomasken und Silizium-Lochmasken zum Einsatz kommen. Das

Unternehmen verfügt zudem über große Produktionskapazitäten für

Glasträger und liefert Flüssigkristall-Farbfilter an Hersteller von

Flachbildschirmen auf der ganzen Welt. SCIVAX ist weltweit das



einzige Unternehmen, das mittels einzigartiger Technik

Nanoimprint-Herstellungsdienste für mehrere Segmente anbietet.



Über den Geschäftsbereich Photomask von Toppan Printing



Toppan Printing ist der weltweit wichtigste Hersteller von

Photomasken. Das Unternehmen steht der weltweiten Halbleiterbranche

mit modernster Photomaskentechnik zur Verfügung - vom ersten Beginn

der Halbleiterherstellung bis zur kommerziellen Produktion. Toppan

ist der einzige globale Photomaskenproduzent, welcher Kunden in

Japan, den USA, Europa und Asien Produkte der höchsten Qualität zügig

zur Verfügung stellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter

www.toppan.co.jp.







