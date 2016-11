Mitteldeutsche Zeitung: zur möglichen vierten Kandidatur von Angela Merkel

(ots) - Merkels Stärke ist auch Merkels Dilemma. Wenn die

Krise zum Dauerzustand geworden ist, dann kann eine zentrale Figur

nur noch unter Mühen ersetzt werden. Dies kann sich auch in der

kommenden Wahlperiode wiederholen, an deren Ende Merkel genau so lang

regieren würde wie Helmut Kohl. Dessen Beispiel hat Merkel immer als

Warnung empfunden - dafür, einen Abgang frühzeitig zu organisieren.







