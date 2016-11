Spannendes für Hochzeitspaare 2017…

(firmenpresse) - love.is.white - wedding photography steht für authentische, lebendige, emotionale und natürliche Hochzeitsfotografie.



Die Hochzeitsfotografin Christine begleitet seit einigen Jahren verliebte Paare an ihrem besonderen Tag mit aufmerksamer Beobachtung und so zurückhaltend wie möglich, sodass viele besondere und einzigartige Momente in privater Atmosphäre festgehalten werden.

Sie arbeitet im modernen, ungezwungenen Reportagestil - bevorzugt mit einem Mix aus s/w und Farbe - und ihr ist es ein großes Anliegen, dass ihre Kunden den Hochzeitstag gemeinsam mit ihren Freunden und Familien so unbeschwert wie möglich verbringen können.



Dafür steht Christine auch gerne in der ganzen Phase der Hochzeitsvorbereitung für Ideen/ Fragen und Anregungen zur Verfügung. Oft freuen sich Paare in der Planungsphase auch über Hinweise von ihr die über die reine Fotografie hinaus gehen. Denn als Fotografin hat sie schon so viele tolle Hochzeiten miterlebt und dabei eben auch immer wieder mitbekommen was in der Planung doch mal schief laufen kann. Mit einem offenen Ohr steht Sie daher gerne ihren Kunden zur Seite.



Zu buchen ist Christine mit ihrem Label love.is.white - wedding photography für längere Reportagen z.B. mit Beginn des Stylings, für Hochzeitsportraits oder kleine Begleitungen zum Standesamt.

Die Möglichkeiten dabei sind so individuell wie ihre Kunden und deren Vorstellungen und Wünsche an eine fotografische Hochzeitsbegleitung.



love.is.white ist ansässig in Deutschland, aber mit ihren fairen Konditionen und tollen Paketen wird Christine auch gerne und viel vor allem in Österreich, der Schweiz und Südtirol gebucht und sie hat dort schon einzigartige Hochzeiten an zauberhaften Orten begleitet.

Auch darüber hinaus ist Christine immer für eine Reise zu den schönsten Hochzeitsorten auf der ganzen Welt zu begeistern.



Egal ob modern, urban, schlicht, klassisch, zeitlos elegant oder im vintage style, Christine freut sich auf viele Arten von besonderen Hochzeiten.





Für 2 Hochzeitspaare die im Zeitraum von Mai - Juni 2017 heiraten gibt es nun bei love.is.white - wedding photography die Möglichkeit jeweils eine Hochzeitsreportage von 7 Stunden zu einem stark reduzierten Sonderpreis von 990 € zu erhalten.



Dafür müssen sich interessierte Paare kurz bei Christine via e-Mail vorstellen und etwas zu sich und ihrer Liebesgeschichte schreiben und warum genau sie das Paar 2017 sein sollten, welches den tollen Angebotspreis erhalten wird und love.is.white der passende Dienstleiter dafür ist.



Die Aktion und Bewerbungsfrist für 2017 startet ab sofort und endet zum 10.01.2017. Nach Eingang aller Bewerbungen werden dann die ausgewählten Paare persönlich von Christine benachrichtigt.





