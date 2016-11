Rheinische Post: Wahlkampf mit

verteilten Rollen



Kommentar Von Eva Quadbeck

(ots) - In Berlin deutet alles auf eine vierte

Kanzlerkandidatur von Angela Merkel hin. Doch dieses Mal dürfte

vieles anders werden. Der Konflikt in der Union um die

Flüchtlings-Obergrenze ist eingehegt, aber nicht gelöst. So werden

die beiden Schwesterparteien zwar Seite an Seite für ein gutes

Wahlergebnis kämpfen - aber in verteilten Rollen. Es ist damit zu

rechnen, dass Seehofer den inhaltlichen Druck für eine Begrenzung der

Flüchtlingszahlen aufrecht erhalten wird. Dafür wird er nicht nur in

Bayern Applaus bekommen. Merkel wird ihn gewähren lassen und

ihrerseits die internationalen Aktivitäten im Kampf gegen Flüchtlinge

hervorheben. So lange die Flüchtlingszahlen 2017 tatsächlich unter

200.000 bleiben, könnte eine solche Rollenverteilung aufgehen. Ohne

Risiko ist dies aber nicht. Wenn Merkel sich tatsächlich für eine

vierte Amtszeit bewerben will, wird sie sich neu erfinden müssen.

2013 reichte es, dass sie im TV-Duell den Wählern treuherzig erklärte

"Sie kennen mich". Das wird 2017 nicht reichen. Denn die Union und

auch die Kanzlerin haben an Vertrauen eingebüßt. Merkel wird viele

nach vorne gerichtete gute inhaltliche Ideen für die Zukunft des

Landes benötigen, um einen Hillary-Effekt zu vermeiden.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.11.2016 - 19:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1426548

Anzahl Zeichen: 1555

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung