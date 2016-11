Rheinische Post: VW ist erst der Anfang



Kommentar Von Florian Rinke

(ots) - Betriebswirtschaftlich mag der Job-Abbau bei VW

nötig sein, menschlich macht er betroffen. Leiharbeitern droht das

Aus, Festangestellte werden mit der Frage konfrontiert, ob sie mit

Anfang 50 in den Frühruhestand gehen wollen. Viele dürften das als

Niederlage empfinden: Du wirst nicht mehr gebraucht. Den VW-Managern

war klar, dass es so kommen würde, trotzdem gönnten sie sich

Millionen-Boni. Sie hätten verzichten sollen. Aus Solidarität. Das

ändert nichts daran, dass der Umbau richtig ist. Der Kompromiss

zwischen Betriebsrat und Management ist wichtig, um VW mehr

Schlagkraft für die Herausforderungen durch die Digitalisierung zu

geben. Ein Satz von VW-Markenvorstand Diess sollte aber zu denken

geben: "Dieser Wandel wird alle Hersteller treffen, alle müssen ihr

Unternehmen in den kommenden Jahren umbauen." Die Digitalisierung

wird die Arbeitswelt verändern. In Wolfsburg sieht man die Vorboten.

Unternehmen und Politik müssen sich gut vorbereiten - und schnell

Antworten finden. Die Auto-Industrie ist das Rückgrat der deutschen

Wirtschaft. Sie darf nicht scheitern.







Kommentare zur Pressemitteilung