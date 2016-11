Mittelbayerische Zeitung: Wer denn sonst? / Merkel wird am Sonntag wohl ihre Kandidatur verkünden. Die Union hat nicht wirklich eine Alternative. Leitartikel von Reinhard Zweigler

(ots) - Wie sich die Dinge wandeln. Als sich im Sommer

vor acht Jahren der junge US-Demokrat Barack Obama um die

Präsidentschaft bemühte, gab sich die deutsche Kanzlerin sehr

bedeckt. Nicht einmal vor dem symbolträchtigen Brandenburger Tor ließ

sie den Yes-we-can-Bewerber auf seiner Europa-Tour in Berlin

auftreten. Obama lockte dennoch Tausende Menschen an die nahe

gelegene Siegessäule. Das Verhältnis der beiden wichtigsten Politiker

der westlichen Welt hat sich in den vergangenen Jahren allerdings

gründlich verändert. Die so ungleichen Merkel und Obama haben in den

Herausforderungen der Zeit Vertrauen, ja sogar Sympathie füreinander

entwickelt. Das ging so weit, dass der scheidende Präsident nun gar

die Trommel für Merkels erneute Kanzler-Kandidatur rührte. Die klare

Parteinahme für die deutsche Regierungschefin, für die Konservative

mit dem Drang zu Reformen und einer auch in den eigenen Reihen

umstrittenen Flüchtlingspolitik, ist auf dem diplomatischen Parkett

äußerst ungewöhnlich. Für Angela Merkel mag die unerwartete

Wahlkampfhilfe Obamas nun den Ausschlag gegeben, sich bereits am

Sonntag in der schon lange wabernden K-Frage der Union offiziell zu

äußern. Alles deutet daraufhin, dass sie zur besten Fernsehsendezeit

nach 19 Uhr ihre erneute Bewerbung um das Amt der Kanzlerin abgeben

wird. Und nicht etwa erst auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember in

Köln. Dabei war schon lange nicht mehr die Frage, ob Merkel zu ihrer

vierten Spitzenkandidatur antreten werde, sondern wann sie dies

verkünden würde. Dass die 62-Jährige einstige Physikerin aus der DDR

ihre atemberaubende Polit-Karriere fortsetzen wird, hat zahlreiche

Gründe, die dafür sprechen. Und nur wenige, die gegen Merkels

erneutes Antreten ins Feld geführt werden können. Das Pro überwiegt

in der Abwägung eindeutig. Ein Pfund Merkels ist zweifellos ihre

internationale Erfahrung und das Vertrauen, das sie sich in zahllosen



Verhandlungsrunden und persönlichen Begegnungen mit Dutzenden

Regierungschefs und Präsidenten erworben hat. Auf die Deutsche schaut

besonders die tief zerstrittene Europäische Union. Angela Merkel, und

nicht etwa EU-Repräsentanten wie Jean-Claude Juncker, ist das Gesicht

der Europäer. Sie ist angesichts der Fliehkräfte innerhalb der 28er

Gemeinschaft sozusagen das Gravitationszentrum der

Staatengemeinschaft und zugleich die wichtigste Krisenmanagerin.

Ähnliche, freilich überzogene, Heilserwartungen galten Merkel auch

lange Zeit in der christlichen Parteienfamilie von CDU und CSU. Die

einmütige Unterstützung Merkels hat allerdings einen tiefen Riss

bekommen. Spätestens seit dem Spätsommer 2015, als Hunderttausende

Bürgerkriegsflüchtlinge lange Zeit unkontrolliert ins Land strömten,

herrscht in dieser brisanten Frage bitterer Streit zwischen München

und Berlin, zwischen Seehofer und Merkel. Die

Wir-schaffen-das-CDU-Chefin beruft sich auf Humanität und das

Grundrecht auf Asyl, während der Obergrenzen-Bayer den Unmut vieler

Landsleute im Auge hat und dadurch den nächsten Wahlerfolg der

machtverwöhnten Christsozialen 2018 im Freistaat gefährdet sieht.

Eine Einigung in diesem politischen Grundverständnis ist nicht zu

erwarten. Praktisch politisch hat Merkel allerdings längst zurück

gerudert und den Flüchtlingszustrom gehörig reduziert, auch wenn sie

das Wort Obergrenze nicht in den Mund nehmen mag. Die wahrscheinliche

Zustimmung Seehofers zu Merkels erneuter Unions-Kanzlerkandidatur mag

mit geballter Faust in der Hosentasche erfolgen. Doch auch dem

CSU-Chef ist klar, eine wirkliche personelle Alternative zur

CDU-Chefin hat auch seine Partei nicht zu bieten. Wer sollte es denn

sonst machen, wenn nicht Merkel?







