Westfalenpost: VW entdeckt die Elektrizität

(ots) - Für die Beschäftigten bei Volkswagen ist es ein

schwarzer Tag: Sie mussten erfahren, dass weltweit 30.000

Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, davon mehr als 20.000 in

Deutschland. Die tiefe Krise, in die Teile des Managements den

Konzern durch die vorsätzlichen Abgasmanipulationen gestürzt haben,

fordert jetzt einen hohen Preis. Umso wichtiger ist die Frage, wie es

mit Deutschlands größtem Autobauer weitergeht, welche Lehren der

Konzern aus der existenzbedrohenden Krise zieht, welche Zukunftspläne

er entwirft. Auf diesem Feld gibt es einen positiven Durchbruch zu

vermelden: Der Entschluss, das Thema Elektromobilität mit aller Kraft

voranzutreiben und sogar in die Produktion von Batteriezellen

einzusteigen, ist bemerkenswert zukunftsträchtig und ein starkes

Signal, weit über den VW-Konzern hinaus. Denn im Hochtechnologieland

Bundesrepublik gibt es bislang keine Batteriezellen-Fabrik. Die

deutsche Industrie ist auf diesem wichtigen Feld abhängig von

asiatischen Unternehmen. Unbewegliches Denken war oft schon der

Vorbote von Unternehmens-Niedergängen, die zuvor niemand für möglich

gehalten hätte. Echter technischer Fortschritt, der die Menschheit

weiterbrachte, begann dagegen schon immer abseits ausgetretener

Pfade, ließ ganze Felder des Bekannten und eine Vielzahl eingeübter

Abläufe hinter sich. So wurde das elektrische Licht nicht aus der

kontinuierlichen Verbesserung von Kerzen entwickelt. Vielmehr

schafften um das Jahr 1840 herum Erfinder wie Thomas Alva Edison es,

elektrischen Strom durch einen dünnen Glühfaden fließen zu lassen.

Volkswagen ist endlich ein Licht aufgegangen. Jetzt muss der Konzern

sich beeilen, denn die globale Konkurrenz ist längst auf dem Weg.







