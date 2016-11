Westfalenpost: Klimakonferenz: Ohne die USA geht es kaum

(ots) - In Marrakesch ging es weniger um Entscheidungen,

sondern mehr um die Umsetzung derselben. Deshalb endete die 22.

UN-Klimakonferenz auch nicht mit einem Paukenschlag; vielmehr setzten

sich dort Menschen, die sich tatsächlich mit dem Thema auskennen (das

sind in der Regel nicht Regierungschefs), praxisnah damit

auseinander, wie die Beschlüsse von Paris den Weg in die Realität

finden sollen. Klar, Klimawandel-Leugner Trump, vermieste den

Herrschaften anfangs die Laune. Es wurde sogar befürchtet, er könne

per Video-Schaltung den Austritt der USA aus dem Pariser Abkommen

verkünden. Trump hielt den Mund, und das ist gut so. Er wird aber

nicht ewig schweigen. Auch wenn zum Beispiel China angekündigt hat,

es werde den in Paris eingeschlagenen Pfad nicht verlassen, ist die

zukünftige Rolle der USA entscheidend. Denn die Amerikaner sind

globaler Technologieführer. Sollten sie sich vom Klimaschutz

verabschieden, schaden sie der Welt nicht nur mit einem höheren

Kohlendioxid-Ausstoß, sondern auch, weil sie neue klimafreundliche

Entwicklungen behindern. Ach ja, wir sollten nicht nur auf andere

zeigen: Beim Kohleausstieg muss Deutschland schneller handeln. Dann

wären wir auch wieder Vorbild.







