Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur europäischen Flüchtlingspolitik

(ots) - Genau so etwas war zu befürchten. Europas

Staaten erfinden neuen Unterformen der Solidarität, die nun offenbar

in flexiblen, effektiven und maßgeschneiderten Beistand unterteilt

werden könnten. Der eine nimmt Flüchtlinge auf, der nächste zahlt

nur, der dritte unterstützt den Küsten- und Grenzschutz. Europa

zerfleddert seinen Werte-Kanon und wird das am Ende noch richtig gut

finden. Zumindest so lange, bis die großen Nettozahler-Nationen das

gleiche Prinzip bei der Förderpolitik für die Regionen anwenden. Die

Revanche werden sie sich nicht entgehen lassen. Unterm Strich kommt

eine Nicht-Lösung heraus. Was nützen dem kleinen Malta Überweisungen

aus Prag oder Bratislava, wenn man in Valetta nicht weiß, wohin die

Flüchtlinge aus Eritrea oder Libyen geschickt werden sollen? Feste

Quoten sind zwar auch keine Zauberlösung, weil man sich ausrechnen

kann, dass sie zu Problemen führen - beispielsweise dann, wenn

Familien zusammengehalten werden müssen, die Obergrenze aber

überschritten ist. Dennoch bleiben sie der einzig erkennbare Weg, die

Lasten gleich zu verteilen und den Menschen human zu begegnen.







