Bremer Fernsehpreis für "Hallo Niedersachsen"

Das NDR Landesprogramm "Hallo Niedersachsen" ist beim Bremer

Fernsehpreis als "beste Sendung" ausgezeichnet worden. Bei der Kür

der Top-Leistungen im deutschsprachigen Regionalfernsehen war die

"Hallo Niedersachsen"-Ausgabe vom 17. November 2015 siegreich - es

ging darin um die kurzfristige Absage des Fußball-Länderspiels

Deutschland gegen die Niederlande in Hannover wegen Terrorgefahr. Der

Preis wurde am Freitag, 18. November, im Rahmen einer feierlichen

Gala im Event-Studio von Radio Bremen verliehen.



NDR Intendant Lutz Marmor: "So wie für Tausende Fans war die

Länderspiel-Absage auch für das Team von 'Hallo Niedersachsen' eine

völlig unerwartete Nachricht - wenige Minuten vor Beginn der

Live-Sendung. Redaktion und Produktion haben diese Herausforderung

souverän gemeistert und über die neue Lage professionell und

kompetent berichtet. Das war wirklich preiswürdig. Gratulation an die

Kolleginnen und Kollegen!"



Die Jury begründet ihre Entscheidung so: "Dem Chef vom Dienst muss

das Blut in den Adern gefroren sein! Es ist neun Minuten vor

Sendebeginn. Da kommt die Absage eines Länderspiels, auf das ganz

Deutschland gewartet hat. Und in der Sendung? Von Nervosität keine

Spur! NDR Moderator Arne-Torben Voigts nimmt den Zuschauer an die

Hand, macht transparent, wie er und seine Kollegen versuchen, Licht

ins Dunkel zu bringen. Alle Beteiligten verlieren sich nicht in

Spekulationen, sondern liefern souverän Fakten. In seiner

Unsicherheit fühlt sich der Zuschauer bei 'Hallo Niedersachsen'

bestens aufgehoben."



Den Bremer Fernsehpreis gibt es bereits seit 1974. Er gilt als

maßgebliche Auszeichnung für regionale Fernsehprogramme in



Deutschland. Radio Bremen organisiert den Wettbewerb alljährlich im

Auftrag der ARD. In der Jury vertreten sind Frank Plasberg

(ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender), Hans Helmich (Redakteur beim

Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer), Andreas Jölli

(Berlin-Korrespondent des ORF und Publizistik-Dozent), Isabelle

Körner (Moderatorin bei n-tv und RTL) und Birgitta Weber

(stellvertretende Chefredakteurin beim Südwestrundfunk und

Redaktionsleiterin des Politikmagazins "Report Mainz").



18. November 2016 / MG







