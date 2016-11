ARD-Vorsitzende Karola Wille gratuliert den Gewinnern des Bremer Fernsehpreises 2016

Die ARD-Vorsitzende Karola Wille hat allen Gewinnern des Bremer

Fernsehpreises 2016 zu ihrem Erfolg gratuliert: "Der

ARD-Regionalfernsehpreis zeigt seit über 40 Jahren, wie stark die

regionalen Informationsprogramme der Landesrundfunkanstalten zur DNA

der ARD gehören. Ich gratuliere allen Nominierten und Gewinnern im

Namen der ganzen ARD."



Der Bremer Fernsehpreis belege, wie erfolgreich die ARD als

föderaler Senderverbund in allen Regionen die Lebenswirklichkeit der

Menschen begleitet und auch im 'Nahbereich' mit glaubwürdiger,

unabhängiger Information zur Meinungsbildung beitrage, so Wille: "Die

eingereichten Beiträge verbinden jeden Tag aufs Neue Bildung,

Information und Unterhaltung mit dem Lokalen und zeigen mal ernst,

mal nachdenklich, mal lustig das Wichtigste aus dem direkten Umfeld

der Menschen", sagte die ARD-Vorsitzende.



"Gerade in Zeiten des digitalen Medienwandels geht es darum, in

unserer gesamten Arbeit und Berichterstattung als verlässlich,

differenziert, unabhängig, wahrhaftig und vertrauenswürdig zu gelten.

Dazu müssen wir nahe bei den Menschen sein - und das macht die

regionale Berichterstattung als Kern unseres öffentlich-rechtlichen

Auftrags so wichtig und unverzichtbar", so Wille.



Die Gewinner des Bremer Fernsehpreises und der Livestream zur

Preisverleihung (18.11.2016 ab 20:00 Uhr) sind unter

http://www.bremerfernsehpreis.deabrufbar.



Der Bremer Fernsehpreis wird - mit Unterbrechungen - seit 1974 als

Regionalwettbewerb der ARD von Radio Bremen organisiert.

Informationen zum Preis, seiner Geschichte und der aktuellen Jury

unter http://www.bremerfernsehpreis.de







