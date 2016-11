Bremer Fernsehpreis 2016: Frank Plasbergübergibt Auszeichnungen für besondere Leistungen im Regionalfernsehen (FOTO)

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernsehpreises 2016

stehen fest: Heute Abend (18.11.) erhielten sechs Produktionen und

eine Moderatorin die begehrten Trophäen des Regionalwettbewerbs der

ARD, zwei Produktionen wurden mit einer ehrenden Anerkennung

ausgezeichnet. Erster Gratulant war der ARD-Moderator und

Vorsitzender der Fernsehpreis-Jury Frank Plasberg, der die besten

Leistungen im deutschsprachigen Regionalfernsehen bei der

Preisverleihung in Bremen präsentierte.



In der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag" hat

gewonnen:



- Verwirrung um angeblich toten Flüchtling, Abendschau vom 27.

Januar 2016, rbb, Berlin



Eine ehrende Anerkennung ging an



- Spaltung der AfD Baden-Württemberg, Landesschau aktuell BW 19.30

vom 5. Juli 2016, SWR, Stuttgart



Sieger in der Kategorie "Die beste Sendung" ist:



- Hallo Niedersachsen - Absage des Fußball-Länderspiels

Deutschland gegen die Niederlande vom 17. November 2015, NDR,

Hannover



Als "Die beste Moderatorin/Der beste Moderator" wurde

ausgezeichnet:



- Martina Eßer, WDR aktuell 21:45 vom 4. März 2016, WDR,

Düsseldorf



In der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind" gibt es zwei

Gewinner:



- Fit für Olympia, zibb vom 25., 26. und 29. Juli 2016, rbb

- Windspiel, Maintower vom 25. Januar 2016, hr, Frankfurt



Eine ehrende Anerkennung erhielt:



- Wir sind schwul und behindert und lieben uns, Lokalzeit OWL vom

26. Juli 2016, WDR, Studio Bielefeld



In der neuen Kategorie "Das beste Wetterstück" wurde gekürt:



- Zwiebelwetter, MDR Sachsenspiegel vom 8. Januar 2016, MDR,



Sachsen



Außerdem geht der "Sonderpreis der Jury" an:



- Auch du kannst singen! - Das Chor-Experiment vom 24. März 2016,

SWR



Die Jury-Begründungen



"Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag"



Verwirrung um angeblich toten Flüchtling,

Abendschau vom 27. Januar 2016,

rbb, Berlin

Die Welt ist nicht schwarz-weiß, wenn es um Flüchtlinge, ihre Helfer

und die richtige Unterbringung geht. Das hat das Team rund um die

rbb-Autoren Agnes Taegener, Boris Hermel und Florian Eckardt

verstanden. Deshalb haben die Autoren das journalistisch einzig

Richtige getan: Sie haben gezeigt, was ist. Nicht mehr und nicht

weniger. Der Zuschauer soll selbst entscheiden, wie es zur Verwirrung

um einen angeblich toten Flüchtling in einer mit der Unterbringung

überforderten Stadt kommen konnte. Alle dafür notwendigen Details

bekommen wir - spannend und dramaturgisch geschickt aufbereitet.



Ehrende Anerkennung für

Spaltung der AfD Baden-Württemberg,

Landesschau aktuell BW 19.30 vom 5. Juli 2016,

SWR, Stuttgart

Deutschland verändert sich, markant, und das stellt auch die

aktuellen Redaktionen vor neue Herausforderungen. Die AfD ist eine

solche und die gespaltene AfD-Fraktion erst recht. Trotz aller

Verwirrung, die bei der Partei herrscht, behalten die SWR-Autoren

Edda Markeli und Sebastian Schley einen kühlen Kopf und berichten in

einer klaren Sprache. Obwohl kein Bilderthema, unterstreichen die

situativ gedrehten Szenen gekonnt die Verwirrung. Meuthen im Studio

zu haben ist ein Coup, Dieter Fritz hakt nach, ruhig, professionell,

beharrlich. So muss politischer Tagesjournalismus sein.



"Die beste Sendung"



Hallo Niedersachsen - Absage des Fußball-Länderspiels Deutschland

gegen die Niederlande

vom 17. November 2015,

NDR, Hannover

Dem Chef vom Dienst muss das Blut in den Adern gefroren sein! Es ist

neun Minuten vor Sendebeginn. Da kommt die Absage eines Länderspiels,

auf das ganz Deutschland gewartet hat. Und in der Sendung? Von

Nervosität keine Spur! NDR-Moderator Arne-Torben Voigts nimmt den

Zuschauer an die Hand, macht transparent, wie er und seine Kollegen

versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Alle Beteiligten verlieren

sich nicht in Spekulationen, sondern liefern souverän Fakten. In

seiner Unsicherheit fühlt sich der Zuschauer bei "Hallo

Niedersachsen" bestens aufgehoben.



"Die beste Moderatorin/Der beste Moderator"



Martina Eßer, WDR aktuell 21:45

vom 4. März 2016,

WDR, Düsseldorf

Von der ersten Sekunde an beansprucht Martina Eßer unsere

Aufmerksamkeit und lässt uns nicht mehr los. Ihre Wortspiele führen

uns erst einmal aufs Glatteis, um dann doch beim nächsten Thema zu

landen, unglaublich präzise und auf den Punkt. Hier steht eine

Moderatorenpersönlichkeit, die weiß, was sie will und was sie kann.

In ihren Texten zeigt sie Haltung, ihre Pausen setzt sie gekonnt mit

viel Sinn für Dramaturgie. Und wenn der WDR-Zuschauer dann noch mit

einem tröstenden Lächeln in den Abend verabschiedet wird, ist die

Welt trotz aller Härten wieder in Ordnung.



"Worauf wir besonders stolz sind"



Fit für Olympia,

zibb vom 25., 26. und 29. Juli 2016,

rbb

Man kennt das ja: Bald sind die Olympischen Spiele und jedes

Regionalmagazin muss seine Spitzensportler vorstellen. Eine lästige

Pflicht? Das muss nicht sein. Der rbb macht mit seiner Serie Lust auf

Randsportarten wie Turmspringen, Kanadier fahren oder Bahnradrennen.

Schuld daran ist auch und vor allem Nadine Heidenreich, die mit ihrer

natürlich-unbefangenen Art die Sportler zum Erzählen und sich selbst

immer wieder zum Scheitern bringt. Der Zuschauer lebt mit, erfährt

viel und bekommt dank ausgefeilter VJ-Technik von Stefanie Stoye und

Jonas Schützeberg überraschende Einblicke in die Welt des

Spitzensports.



Windspiel,

Maintower vom 25. Januar 2016,

hr, Frankfurt

Wer aus Mainz kommt und die Fassenacht liebt, kennt sie alle: die

Tricks, lustige Ideen in Reime zu pressen. Die Gefahr, in den

Kniddelvers abzugleiten, ist groß. Doch diese Gefahr meistern

Patricia Kümpel und Andreas Graf mit ihrem hr-Beitrag über den

Schildbürgerstreich Windspiel mit Bravour. Der Film über ein

Kunstwerk wird selbst zum Kunstwerk, zu einem lustvollen und

überraschenden Spiel mit Worten, Sprache und Musik. Zurück bleibt

beim Zuschauer eine wunderbare Leichtigkeit und der Wunsch, dass das

Spiel mit dem Windspiel nicht endet.



Ehrende Anerkennung für

Wir sind schwul und behindert und lieben uns,

Lokalzeit OWL vom 26. Juli 2016,

WDR, Studio Bielefeld

In diesem Beitrag von Bärbel Wegener ist jeder Satz eine

Überraschung. Die WDR-Autorin öffnet uns die Tür in eine scheinbar

fremde Welt. Und diese Welt ist normaler als wir gedacht haben - was

uns verblüfft. Wir erleben ein Paar, das miteinander lacht, aber auch

unter Vorurteilen leidet. Die Autorin sagt uns nicht: Lieber

Zuschauer, sei offen und tolerant! Sie lässt ihre Protagonisten

einfach nur sprechen. Und deshalb lassen wir uns gerne auf ihr Thema

ein.



"Das beste Wetterstück"



Zwiebelwetter,

MDR Sachsenspiegel vom 8. Januar 2016,

MDR, Sachsen

Zwiebelwetter. Man kann sich über diesen Mann erheben, der vor seiner

Spitzengardine und seinem Aquarium auf verschrumpelte Zwiebeln

schaut. MDR-Autor Steffen Hengst tut es nicht. Warum auch? Sind wir

nicht alle ein bisschen schrullig, wenn es um Wettervorhersagen geht?

Bei den einen ist es das Jucken im kleinen Zeh, bei den anderen der

Bauernkalender. Wir haben alle was von diesem Zwiebelversteher aus

der Oberlausitz. Und deshalb gehört der GENAU SO ins

Regionalfernsehen.



"Sonderpreis der Jury



Auch du kannst singen! - Das Chor-Experiment

vom 24. März 2016,

SWR

Wer beim Zuschauen dieser Reportage nicht mindestens eine Träne

verdrückt, muss ein ganz harter Hund sein! Der SWR-Film haut uns um,

weil wir merken, dass wir bei allen Diskussionen um Integration,

Obergrenzen und religiöse Unterschiede vergessen, über wen wir

eigentlich reden: über traumatisierte Menschen, für die ein

Chorkonzert ein Lichtblick ist. Flüchtlinge wie Einheimische sind

nach diesem Chorprojekt nicht mehr dieselben. Autor Juri Tetzlaff und

Chorleiter Patrick Bach fordern eindrucksvoll: Miteinander Singen

bringt mehr, als übereinander sprechen.



Für den richtigen Sound bei der Preisverleihung sorgte die

Musikerin Cäthe mit ihren zwei Bandkollegen Florian Eilers

(Akustikgitarre) und Reiner Hubert (Schlagzeug und Cajon). Mit viel

Charme, Witz, Ironie und Mut zur Ehrlichkeit erzählt die sympathische

Wahlberlinerin, die bereits drei Alben erfolgreich veröffentlicht

hat, Geschichten von der Suche nach Glück, Loslassen und Liebe.



Bevor die Gewinner gekürt wurden, fand unter dem Titel "Neue

Trends im Regionalprogramm" am Nachmittag das Werkstattgespräch

statt. Rainer Maria Tauber (erfahrener TV-Journalist, Chef vom Dienst

für die Sendung zibb vom rbb und Trainer) führte durch die

Veranstaltung mit Vorträgen, Vorführungen und Gesprächen. Unter

anderem referierte Roman Rusch (WDR) über "Konstruktiven

Journalismus", Dennis Leiffels (Radio Bremen) über "Scheiß auf

Distanz! - Das Y-Kollektiv" und Heiner Backensfeld (SWR) über "Trends

im nationalen und internationalen Fernsehen".



Der Bremer Fernsehpreis



Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Der

Preis gilt inzwischen als maßgebliche Auszeichnung für regionale

deutschsprachige Fernseh¬programme. Zahlreiche prominente Autoren

sind mit dem Preis ausgezeichnet worden. Unter den Gewinnern ist auch

der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg, der in Bremen vor mehr

als 25 Jahren seinen ersten Fernsehpreis erhielt. Prämiert wurde

damals sein Studiogespräch zum Geiseldrama von Gladbeck in der

"Aktuellen Stunde". Radio Bremen organisiert den Wettbewerb der

Fernseh-regional¬pro¬gram¬me im Auftrag der ARD.



Wer sich dieses Jahr über die begehrten Auszeichnungen freuen

darf, entschied die Jury mit:



- Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),

- Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle

und Medientrainer),

- Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in

Berlin und Publizistik-Dozent),

- Isabelle Körner (Moderatorin bei n-tv und RTL) und

- Birgitta Weber (u.a. stellvertretende Chefredakteurin beim

Südwestrundfunk und Redaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins

"Report Mainz").



Weitere Informationen zum Fernsehpreis und der Livestream der Gala

am Freitag, dem 18. November 2016, ab 20 Uhr unter

http://www.bremerfernsehpreis.de



Aktuelle Fotos von der Preisverleihung folgen im Laufe des Abends

und sind dann auch bei http://www.ard-foto.de/ abrufbar.







