Schauspieler-Info.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Schauspieler!

Die Homepage Schauspieler-Info.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Schauspieler!

(firmenpresse) - Schauspieler sind Personen, die (berufs- oder laienmäßig) in Theater, Film oder Fernsehen unter Anweisungen (Drehbuch, Regieanweisung) oder improvisierend in ihrer spezifischen Form der darstellenden Kunst tätig sind.



Als Schauspieler werden Akteure bestimmter künstlerischer und kultureller Praktiken bezeichnet, die mit Sprache, Mimik und Gestik eine Rolle verkörpern oder über eine (Kunst)figur mit dem Publikum spielen.



Ursprünge schauspielerischer Aktivitäten lassen sich zeitlich nicht auf ein bestimmtes Datum festlegen, bei Ausgrabungen stieß man jedoch auf prähistorische Masken und bildliche Darstellungen von maskierten Menschen, die auf Vorgänge des Überkleidens, Verkörperns und Verwandelns hindeuten.



Web-Link zum Internet-Portal Schauspieler-Info.de: http://www.schauspieler-info.de



Frühere idealistische Auffassungen führten Schauspielerei allgemein auf einen "mimetischen Urtrieb" und eine angeborene Lust am Nachahmen zurück.



Die aktuelle Forschung geht davon aus, dass der Ursprung schauspielerischer Betätigung in Riten liegt, mit denen die vorgeschichtlichen Menschen überlebenswichtige Handlungen (z. B. bei der Jagd) und erwünschte soziale Verhaltensweisen nachahmend einübten oder als unbeherrschbar erlebte Naturkräfte durch Verkörperungen (Dämonen, Götter) zu beschwören versuchten.



Spezialisierte oder (semi)professionelle Schauspieler gibt es in Europa seit der Antike (siehe Theater der griechischen Antike, Theater der römischen Antike); die Nähe zur vorhellenischen Praxis wird in der frühen Antike noch dadurch deutlich, dass die Schauspieler in der Regel Masken tragen.



Web-Link zu den Schauspieler-News & -Infos: http://www.schauspieler-info.de/modules.php?name=News



Die gegenwärtige Vorstellung, wonach ein Schauspieler die umfassende Illusion einer anderen Person erzeugen, sich "einfühlen" und "nicht aus der Rolle fallen" soll, wird im 19. und frühen 20. Jahrhundert durch den schauspielerischen Naturalismus und das Aufkommen des Films weiter ausgebaut.





Steigende Ansprüche an Schauspieler führen u. a. zur verstärkten Bedeutung der Schauspielerausbildung, insbes. von Schauspielschulen.



Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die ?klassische' Auffassung von schauspielerischer Tätigkeit und Fähigkeit wieder in Frage gestellt, da Film, Radio und Fernsehen neue Anforderungen an Schauspieler stellen (speziell z.B. für Filmschauspieler).



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Schauspieler-Info.de, Schauspieler, Schauspielerin, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Schauspieler bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Schauspieler) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schauspieler&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Freitag dem 18. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schauspieler-info.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Schauspieler bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Schauspieler) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schauspieler&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Schauspieler aus der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.11.2016 - 22:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1426566

Anzahl Zeichen: 3727

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.