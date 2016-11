Kavalan ist weltweiter Whisky-Hersteller des Jahres

(ots) - Kavalan erhielt den Titel

"Worldwide Whiskey Producer of the Year" auf der angesehenen

International Wine and Spirit Competition (IWSC).



Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161117/441039



Dieses Jahr ergänzte die IWSC für den Titel "Producer of the Year"

die sieben neue Kategorien Weinbrand, Gin, Likör, Rum, Scotch und

Wodka und weltweiter Whisky.



Laut Aussage von YT Lee, CEO von Kavalan, konnte Kavalan den

höchsten Titel sichern.



"Wir haben den Preis vom Asien-Pazifik-Raum bereits viermal

gewonnen. Dieser neue Titel macht uns demütig und treibt uns an, noch

besseren Whisky zu produzieren", so Lee.



Weitere bisherige Whisky-Auszeichnungen



- Solist Port Single Cask Strength (http://www.kavalanwhisky.com/en/p

roduct/index.aspx#Kavalan%20Solist%20Port%20Single%20Cask%20Strengt

h%20Single%20Malt%20Whisky%20(at)31) - Gold-Auszeichnung mit

besonderem Lob

- Solist Vinho Barrique Single Cask Strength - Gold-Auszeichnung

- Solist Fino Sherry Single Cask Strength (http://www.kavalanwhisky.c

om/en/product/index.aspx#Kavalan%20Solist%20Fino%20Sherry%20Single%

20Cask%20Strength%20Single%20Malt%20Whisky%3Cbr/%3E(at)8) -

Gold-Auszeichnung

- Concertmaster - Gold-Auszeichnung

- ex-Bourbon Single Cask Strength - Gold-Auszeichnung



Kavalan erhielt von den angesehenen World Whiskies Awards (WWA) im

Jahre 2015 den Titel "World's Best Single Malt Whisky

(http://www.worldwhiskiesawards.com/2015/)" für den Whisky Kavalan

Solist Vinho Barrique (http://www.kavalanwhisky.com/en/product/index.

aspx#Kavalan%20Solist%20Vinho%20Barrique%20Single%20Cask%20Strength%2

0Single%20Malt%20Whisky%3Cbr/%3E(at)7) und 2016 den Titel "World's Best

Single Cask Single Malt Whisky (http://www.worldwhiskiesawards.com/ka

valan-solist-amontillado-sherry-single-cask-strength.25585.html)" für



den Whisky Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength (http://www

.kavalanwhisky.com/en/product/index.aspx#Kavalan%20Solist%20Amontilla

do%20Sherry%20Single%20Cask%20Strength%20Single%20Malt%20Whisky(at)16).



Über Kavalan



Die Kavalan Distillery in Taiwan widmet sich seit dem Jahre 2006

der Kunst des Brennens von Single Malt Whisky und erhielt bereits

mehr als 210 Gold-Auszeichnungen. Der in amerikanischen Eichenfässern

bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gelagerte Kavalan profitiert von

den Bergwinden und Meeresbrisen sowie dem Quellwasser des

Schneebergs, die in ihrer Kombination alle zum cremigen Charakter,

dem Markenzeichen von Kavalan Whisky beitragen. Kavalans Name geht

auf den alten Namen der Yilan-Region zurück und das Unternehmen kann

sich dank der Muttergesellschaft King Car Group auf 30 Jahre

Erfahrung im Bereich der Getränkeherstellung stützen. Kavalan Whisky

ist in 40 Ländern erhältlich. Nähere Informationen unter

www.kavalanwhisky.com/en/







