FRONTM3N - An Exclusive Acoustic Night: Tournee und DVD

Pete Lincoln (Sweet), MIck Wilson (10cc) und Peter Howarth (Hollies) live und auf DVD !

Cover der Frontm3n DVD

(firmenpresse) - FRONTM3N

An Exclusive Acoustic Night mit drei begnadeten und namhaften Musikern



Peter Howarth (The Hollies), Mick Wilson (10cc) und Pete Lincoln (The Sweet) sind: FRONTM3N !



Bereits in den 90igern, vor 21 Jahren, lernten sich die 3 Ausnahmemusiker bei ihrer ersten Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne eine bemerkenswerte Karriere startete.



Als Lead-Sänger ihrer jetzigen Bands, den Hollies (Peter Howarth), 10cc (Mick Wilson) oder von The Sweet (Pete Lincoln) sind sie immer noch auf der ganzen Welt unterwegs.



Sie arbeiteten bereits mit Künstlern wie Lionel Ritchie, Kylie Minogue, Gary Barlow, Cher, Ellie Goulding oder Tina Turner zusammen und stehen nun nach 21 Jahren wieder gemeinsam für besondere Konzerte auf der Bühne.



Die gemeinsamen Konzerte der Drei sind, nicht nur auf Grund des vollen Terminkalenders, sehr exclusive Abende die sehr selten stattfinden.



FRONTM3N präsentieren Songs die jeder kennt und jeder liebt. Jeder Song mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker.



3 Stimmen - 3 Gitarren - sonst nichts.

Ein Hautnah-Erlebnis und Unplugged-Konzert der besonderen Art.



Fans können sich zum Beispiel auf Hits der Hollies (He Ain't Heavy, He's My Brother) , von Sweet (Ballroom Blitz), von 10cc (I'm Not In Love, Dreadlock Holiday) aber auch auf Songs von Cliff Richard ( Carrie, Devils Woman), Roy Orbinson ( Pretty Woman) oder auch Sailor (Glass of Champagne) sowie natürlich auch auf eigene Songs und vieles mehr der einzelnen Frontm3n freuen ....



Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.frontm3n.de !



2016:

30.11.16 Augsburg, Parktheater im Kurhaus Göggingen

01.12.16 Ludwigsburg, Scala

03.12.16 Butzbach (bei Frankfurt), Bürgerhaus



2017:

19.01.17 Hamburg, Stageclub

20.01.17 Berlin, Passionskirche



21.01.17 Krefeld, Kulturfabrik

24.01.17 München, Blackbox Gasteig

25.01.17 Ansbach, Kammerspiele

26.01.17 Laupheim, Kulturhaus Schloss Großlaupheim

27.01.17 Kempten, kultBOX

29.01.17 Bremen, Fritz

01.02.17 Saarlouis, Theater am Ring





Zeitgleich zum Tourstart erscheint am 25. November auch die brandneue DVD in der Special Edition (+ Audio CD) mit dem Titel "Live in Berlin" im hochwertigen Digipac !



Die DVD kann man ab sofort vorbestellen !



Infos, Online-Shop und Tickets zur Tour unter www.frontm3n.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.stuff-music.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über uns



Im Jahre 2004 noch als Einzelunternehmen von Firmeninhaber Stefan Mühl gegründet, wurde im Juli 2007 die stuff music & events Konzertbüro GmbH geboren. Als gelernter Bankkaufmann und nebenberuflicher Musiker, der sich schon in Anfangszeiten um die organisatorischen Belange seiner Bands kümmerte, machte er damit sein Hobby nun endgültig zum Beruf.



Die Konzertbüro GmbH versteht sich als Dienstleistungsunternehmen im Konzert- und Tourneebereich. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf dem Tourneemanagement, der Künstlerbetreuung/Tourleitung und der Unterstützung örtlicher Veranstalter in Sachen Künstlervermittlung/Booking sowie der Organisation und Abwicklung. Unser Angebot richtet sich daher an Bands und Künstler, Agenturen und Tourneeveranstalter sowie an Event/Konzert-Veranstalter verschiedenster Art wie z.B. Vereine, Gemeinden oder Firmen.



Obwohl das Veranstalten eigener Konzerte in der Region Heidenheim den "kleineren" Teil unserer Aufgaben ausmacht, können wir hier stolz auf schöne und erfolgreiche Konzerte zurückblicken.



Als weitere Sparte der Konzertbüro GmbH wurde Ende 2011 die HEDFONEPARTY.DE ins Leben gerufen.



Hier kümmern wir uns um die Vermietung und den Verkauf von professionellem Silent-Disco-Equipment für Kopfhörerpartys und Silent-Discos in ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Hedfoneparty.de ist bereits kurz nach Gründung einer der größten Anbieter in Deutschland und wird stetig durch neue Service & Logistikpartner bundesweit gestärkt.





Wichtiger Hinweis: Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden !





Pressekontakt



stuff music & events Konzertbüro GmbH

Herr Stefan Mühl

Wartheweg 5

89537 Giengen



07322 / 134 652

http://www.stuff-music.de

stefan(at)stuff-music.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

stuff music & events Konzertbüro GmbH

Leseranfragen:

Wartheweg 5, 89537 Giengen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.11.2016 - 22:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1426572

Anzahl Zeichen: 2930

Kontakt-Informationen:

Firma: stuff music & events Konzertbüro GmbH

Ansprechpartner: Stefan Mühl

Stadt: Giengen

Telefon: 07322 / 134 652



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.