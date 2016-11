Barclaycard, Bupa und Eurostar stellen Strategien für die digitale Transformation vor

Angesichts von Prognosen, dass 20 % aller Marktführer bis 2017

ihre dominante Position an einen Marktaufmischer verlieren werden,

war die Notwendigkeit, sich der digitalen Transformation

anzuschließen, noch nie größer. Falls Sie sich noch nicht auf dem Weg

zur Transformation befinden, sind Sie alarmierend spät dran!



Falls Sie sich wundern, wie einige der größten Marken der Welt damit

vorankommen: CX Network hat 20 Experten eingeladen, ihre Taktik zur

Bekämpfung von Störungen und zur Innovation ihrer digitalen Strategie

mit dem Digital Transformation Forum (http://www.digitaltransformatio

nplus.com?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&utm_campaign=26566.002-

external-pressrelease&utm_term=26566.002_prnewswire&utm_content=text&

mac=26566.002_prnewswire&disc=26566.002_prnewswire) in London im

kommenden Februar (20.-22.) zu teilen. Das vollständige Programm und

die Veranstaltungshinweise wurden vor Kurzem veröffentlicht und

können hier (https://digitaltransformation.iqpc.co.uk/view-the-full-a

genda-and-event-guide-external?utm_source=prnewswire&utm_medium=ad&ut

m_campaign=26566.002-external-pressrelease&utm_term=26566.002_prnewsw

ire&utm_content=text&mac=26566.002_prnewswire&disc=26566.002_prnewswi

re) eingesehen werden.







Das Forum wird die Chief Digital Officers und Heads of Digital

aus aller Welt versammeln und



Vorträge von Spezialisten bieten, wie zum Beispiel:



- Neil Roberts, Head of Digital, Eurostar



- Richard Carne, Chief Digital Officer, Met Office



- Michael ten Hove, Global Director Digital Transformation -

Functions, Danone



- Xavier Perret, Chief Digital Officer, Orange France



- Martyn Hicks, VP Digital Strategy, Barclaycard



- Garry Fingland, CIO, Bupa



- Sean Cornwell, Chief Digital Officer, Travelex





- Sanjay Sudra, Head of Digital Transformation, Merlin

Entertainments



- Vivek Chaudhri, Corporate VP, Global Customer Innovation &

Digital Head, Boehringer Ingelheim



- Brigitte Cantaloube, Chief Digital Officer, PSA Peugeot Citroen



- Lisa Farrar, Chief Digital Officer, Nordic Choice Hotels



- Sergio Rodriguez, Head of Digital Transformation and Innovation,

El Mundo



- David Dunbar, Head of Workplace Digital, Nationwide



- Zenon Hannick, Chief Technology Officer, Comic Relief



Zu den Fragen, die in diesen Vorträgen behandelt werden, zählen:



- Wie sehr ist Ihr Unternehmen gegen künftige Störungen gewappnet?

- Wie geht man mit der Risikoscheu und dem Widerstand gegen

Veränderungen um?

- Was ist das beste Geschäftsmodell zur Förderung von Transformation?

- Wie können komplexe und mühselige Altsysteme überwunden werden?

- Welche neuen Fähigkeiten brauchen Unternehmen, um wettbewerbsfähig

und relevant zu bleiben?

- Wie können Sie Ihre Daten nutzen, um mit digital einheimischen

Unternehmen zu konkurrieren?



Programm, Programmhinweise und Informationen zur Anmeldung am

Forum erhalten Sie über digitaltransformation.iqpc.co.uk

(http://digitaltransformation.iqpc.co.uk), +44-(0)-20-7368-9338 oder

E-Mail enquire(at)iqpc.co.uk







Pressekontakt:

Jessica Taylor, Senior Marketing Manager IQPC:

jessica.taylor(at)iqpc.co.uk oder rufen Sie an unter +44-(0)207-368-9338.

Die Presse ist zu diesem wichtigen Branchengipfel herzlich eingeladen.

Wenn Sie einen kostenlosen Presseausweis wünschen, setzen Sie sich

bitte per E-Mail in Verbindung.



