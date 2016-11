PolySync gewinnt Start-up-Wettbewerb der AutoMobility LA™

Neu entwickeltes Betriebssystem für Autonomes Fahren / Argus Cyber Security und EverCharge auf Platz zwei

(firmenpresse) - Los Angeles, 18. November 2016 – Die AutoMobility LA™ der Los Angeles Auto Show hat PolySync zur besten Neugründung beim diesjährigen Wettbewerb für Start-ups im Bereich neuer Technologien in der Automobilindustrie™ gekürt. Das Unternehmen aus Portland (Oregon) ist auf Software für Autonomes Fahren spezialisiert. In diesem Bereich programmierte das Start-up ein neues Betriebssystem, das die Entwicklung, den Test und den Einbau von Technologien vereinfacht und beschleunigt. Auf Platz zwei landeten die jungen Unternehmen Argus Cyber Security (Tel Aviv, Israel) und EverCharge (Emeryville, Kalifornien). Die AutoMobility LA™ ist der viertägige Pre-Show Event der Los Angeles Auto Show und führt den 2015 ins Leben gerufenen Start-Up-Wettbewerb fort.



Unter mehr als 100 Bewerbungen für die Top Ten-Liste schaffte es PolySync im Oktober dank seiner einzigartigen und innovativen Lösung für die zukünftigen Herausforderungen im Bereich Verkehr und Mobilität unter die besten drei Finalisten. Argus Cyber Security wurde für seine innovativen schlüsselfertigen Sicherheitslösungen ausgewählt. Diese können sowohl bei Nutzfahrzeugen und Flotten als auch für Vernetzungsplattformen im Aftermarket-Sektor zum Schutz vor Cyberattacken und Sicherheitslücken eingesetzt werden. EverCharge möchte Elektrofahrzeuge für jedermann erschwinglich machen. Ziel des Unternehmens ist, dafür Ladesysteme in Mehrfamilienhäusern, vor allem in städtischen Gebieten, aufzubauen und zu betreiben. Mit den drei Finalisten führte der Silicon-Valley-Investor Bill Tai im Technologie-Pavillon am Los Angeles Convention Center gestern Nachmittag ein öffentliches Mentoring durch.



„Mit der Zunahme an selbstfahrenden Pkws auf unseren Straßen ist ein verlässliches Betriebssystem unverzichtbar. Es hilft den Herstellern bei Entwicklung, Test und Bau sicherer, fahrerloser Autos“, sagte die Präsidentin und Vorstandsvorsitzende der LA Auto Show und der AutoMobility LA, Lisa Kaz. „PolySync und das von ihnen entwickelte Betriebssystem haben uns außerordentlich beeindruckt. Es wird spannend zu sehen, wie das Unternehmen die Zukunft der Mobilität auf sinnvolle Weise mitgestaltet.“





„Es hat mich sehr inspiriert, beim Start-up-Wettbewerb der AutoMobility LA in diesem Jahr äußerst kreative und innovative Unternehmen kennen zu lernen und zu betreuen“, sagte der Mentor der AutoMobility LA und Star-Investor Bill Tai. „Wir freuen uns darauf zu sehen, wie PolySync den Durchbruch schafft und neue Horizonte beim Autonomen Fahren eröffnet.“



PolySync nimmt als Siegerteam des Top Ten Start-up-Wettbewerbs an der Abschlussfeier der Extreme Tech Challenge (XTC) 2017 teil. Der internationale Tech-Wettbewerb findet auf der Privatinsel Necker Island des britischen Unternehmers und Milliardärs Richard Branson in der Karibik statt. Dies bietet den Siegern die Möglichkeit, mit dem Extreme Tech Challenge-Team, Finalisten, Sponsoren und den Juroren – darunter Branson selbst – in Kontakt zu kommen.



Seit 2015 sucht der Wettbewerb für Start-ups im Bereich neuer Technologien in der Automobilindustrie™ der AutoMobility LA die innovativsten und potenziell einflussreichsten jungen Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Transport und Mobilität. Die Veranstaltung findet statt vor einem Publikum von mehr als 4.500 Medien- und über 20.000 Industrievertretern, darunter Autohersteller, Mitarbeiter von Technologiefirmen, Designer, Entwickler, Start-ups, Investoren, Händler, Vertreter des Öffentlichen Sektors und Analysten.



In diesem Jahr gab es mehr als 100 Bewerbungen. Die zehn Finalisten boten ein breites Spektrum an Geschäftsmodellen: von einer Mitfahr-App für Frauen und einem faltbaren Elektroroller über Sicherheitstechnologie für Ersthelfer bis hin zu einer Internetplattform für Werkstattleistungen auf Abruf.



Die Top Ten-Finalisten für die Bestenliste wurden vom Beirat der AutoMobility LA ausgewählt. Er setzt sich zusammen aus Führungskräften von Unternehmen wie Aeris Communications, Elektrobit, Ellis and Associates, General Electric, Google, Itron, Local Motors, Lyft, Nokia Growth Partners, NVIDIA, Pandora und Strategy Analytics.



Die im Jahr 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbst beginnenden Ausstellungssaison.



2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA™. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor und neue Technologien zusammen, ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.



Die AutoMobility LA findet vom 14. bis 17. November 2016 im Los Angeles Convention Center statt, die Fahrzeugpremieren der Hersteller starten am 16. November.



Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 18. bis 27. November 2016 für das Publikum.

Die AutoMobility LA™ eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.



Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben.



Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow und facebook.com/LosAngelesAutoShow. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoshow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/.



