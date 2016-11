Shopping-News-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Shopping!

(firmenpresse) - Unter Einkauf wird eine Tätigkeit zur Beschaffung von Waren/Produkten gegen Geld, im Gegensatz zum Verkauf, das heißt zur Veräußerung von Ware gegen Geld, verstanden.



Ausführung: Privatpersonen kaufen als Verbraucher ihre Konsumgüter üblicherweise im Einzelhandel ein.



Zuweilen stehen ihnen auch andere Beschaffungswege offen, z. B. der Direktbezug von Produzenten oder Landwirten, der Bezug von Handwerkern oder anderen Privatpersonen, etwa über das Internet.



Einkaufsbegriff: Die Tätigkeit des Einkaufens oder auch nur des Besuchens von Geschäften sowie das Flanieren durch Ladenstraßen und Einkaufszentren zum Zwecke des Erwerbs von Konsumgütern wird bei Privatpersonen mit dem englischen Begriff Shopping bezeichnet.



Oft sind mit dem Shopping über den bloßen Einkaufsakt hinausgehende Erlebnisreize verbunden, die von den Konsumenten geschätzt werden.



Online-Shopping: In den letzten Jahren hat sich zunehmend das Online-Shopping etabliert, d.h. immer mehr Menschen kaufen über das Internet ein. Besonders kleinere lokale Geschäfte leiden unter dem Internet-Einkauf. Dennoch ist der stationäre Handel weiterhin Haupteinkaufsquelle der Verbraucher. Oft wäre es aber günstiger, im Internet zu bestellen.



Eine Einkaufsplanung vollzieht sich insbesondere bei größeren Anschaffungen am zweckmäßigsten unter Zuhilfenahme von Einkaufslisten.



Von wenigen Grenzfällen abgesehen (Einkäufe von Kindern oder von debilen Menschen), ist jeder Einkauf rational geplant.



Auch beim Betreten eines Geschäfts sind nicht geplante, dann jedoch "spontan" getätigte Käufe weder irrational noch ungeplant. In diesen Fällen ist der Planungsvorgang nur auf eine sehr kurze Prüfung von Bedarf und vorhandenen Finanzmitteln geschrumpft.





