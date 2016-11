Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft/Getränke

Rotkäppchen-Mumm erwartet zweistelliges Absatzplus bei Fruchtseccos

(ots) - Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei steigert weiter

den Absatz mit Fruchtseccos. "Wir wachsen in dem Segment der

weinhaltigen Getränke zweistellig", sagte Unternehmenschef Christof

Queisser der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Samstagausgabe). Er erwartet, dass in diesem Jahr 14 bis 15

Millionen Flaschen verkauft werden. Das Unternehmen hatte 2016 auch

neue Geschmacksrichtungen wie Birne herausgebracht. Den Erfolg

erklärt Queisser mit veränderten Konsumgewohnheiten: "Sekt wird vor

allem zu klassischen Anlässen serviert. Das sind beispielsweise

Geburtstage. Wir merken aber, dass informelle Anlässe wie etwa

Gartenpartys zunehmen. Da werden eher Fruchtseccos getrunken." Vor

drei Jahren hatte Rotkäppchen-Mumm die Fruchtseccos auf den Markt

gebracht. Im Jahr 2015 verkauft das Unternehmen insgesamt 253

Millionen Flaschen Sekt, Wein und Spirituosen.







