NOZ: NOZ: Grüne: Martin Schulz hat im EU-Parlament an Zustimmung verloren

(ots) - Grüne: Martin Schulz hat im EU-Parlament an

Zustimmung verloren



Rebecca Harms: Starke Frau der Christdemokraten hätte gute Chancen

auf Amt des Parlamentspräsidenten



Osnabrück. In der Personal-Debatte um das Amt des

EU-Parlamentspräsidenten hat die europäische

Grünen-Fraktionsvorsitzende Rebecca Harms Kritik an Martin Schulz

geübt. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Samstag) sagte Harms, persönlich sei sie mit Schulz "sehr oft sehr

zufrieden" gewesen. Allerdings habe der Sozialdemokrat aus

unterschiedlichen Gründen an Zustimmung innerhalb des EU-Parlaments

verloren. Die "grummelnde Unzufriedenheit" mit ihm beträfe oft auch

Stil-Fragen. "In meiner Fraktion nehmen ihm viele übel, dass er in

der Luxleaks-Affäre um Luxemburger Steuerdeals für Konzerne sehr

lange zögerlich war, einen Ausschuss zur Aufklärung einzusetzen", so

die Grünen-Politikerin.



Harms fügte hinzu: "Es ist nicht klug so zu tun, als wenn es nur

einen Mann gibt, der das kann." Sollte die Fraktion der Europäischen

Volkspartei eine starke Frau vorschlagen, dann hätte sie quer durch

die Fraktionen gute Chancen." Die Rotationsvereinbarung zwischen den

großen Fraktionen garantiere aber nicht automatisch, "dass ich zum

Beispiel einen christdemokratischen Vorschlag unterstütze".







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.11.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426587

Anzahl Zeichen: 1693

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung