NOZ: NOZ: Niedersachsens Behörden ziehen immer mehr Ausweisdokumente ein

Osnabrück. Die Behörden in Niedersachsen ziehen immer häufiger

Ausweisdokumente ein: 2016 waren es bis zum Stichtag 15. Oktober

allein 20, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Samstag) unter

Berufung auf eine Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der

FDP-Landtagsfraktion. Im Gesamtjahr 2015 waren es demnach zwölf

Ausweise und Pässe, 2014 insgesamt nur ein Reisepass.



Mit der Maßnahme soll unter anderem Islamisten die Ausreise in das

Gebiet des selbsternannten Islamischen Staates erschwert oder die

Teilnahme an sogenannten Terrorcamps verhindert werden. Das

Ministerium erklärte, dass die vom Passentzug betroffenen Personen

allerdings nicht zentral erfasst würden. Stefan Birkner,

stellvertretender Fraktionschef der FDP im Landtag, kritisierte das.

Er forderte: "Eine zentrale automatische Sammlung entsprechender

Vorgänge ist notwendig, um ein umfassendes Lagebild zu erhalten und

darauf aufbauend handeln zu können."







