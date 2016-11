NOZ: NOZ: Chart-Stürmer Clueso hatte früher Existenzängste

(ots) - Chart-Stürmer Clueso hatte früher Existenzängste



Sänger fühlte sich am Anfang seiner Karriere nicht verstanden -

Den Erwartungen anderer Menschen will der 36-Jährige nicht mehr

ausgesetzt sein - Sein Großvater ist noch immer ein starkes Vorbild



Osnabrück. Sänger Clueso, der mit seinem aktuellen Album

"Neuanfang" auf Platz 1 der Charts gestürmt ist, wurde zu Beginn

seiner Karriere von schweren Zweifeln geplagt: "Ich hatte starke

Existenzängste am Anfang," sagte der 36-Jährige im Interview mit der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Ich habe mich nie verstanden

gefühlt." Für seinen Traum, hauptberuflich Musiker zu werden, hatte

Clueso mit 18 seine Lehre zum Friseur abgebrochen.



Sein Großvater ist bis heute ein Vorbild für den Sänger, der

bürgerlich Thomas Hübner heißt: "Ich hatte Gitarrenunterricht bei

einer alten Lehrerin, das war furchtbar. Ich habe irgendwann gesagt,

dass ich Bauchschmerzen habe und bin zwei Häuser weiter, weil das in

der Nähe von meinem Opa war. Der hat mir dann endlich ordentliche

Gitarrengriffe beigebracht ohne zu wissen wie sie heißen, weil er die

damals abgemalt hatte. Das autodidaktische Lernen ist eine

Gemeinsamkeit."



Mit Erwartungen anderer Menschen kann Clueso nicht viel anfangen.

"Wenn ich was mache, dann für mich und nicht für andere. Viele

Menschen geben Ratschläge, die sie sich eigentlich eher selbst geben

würden, weil sie denken, dass die auch für andere Leute gut sind. Das

funktioniert nicht", sagte Clueso. Dem Druck, den die Erwartungen

anderer Menschen auslösen, wollte er nicht mehr ausgesetzt sein.

Deshalb entschied Clueso im vergangenen Jahr, sich von seiner Band zu

trennen. Für einen klaren Schnitt zog er sogar aus seiner

langjährigen Siebener-WG aus. Das sei für ihn ein weiterer Schritt

zum Erwachsenwerden gewesen: "Es war jetzt an der Zeit, alleine zu



wohnen, auf die Arbeit zu fahren und nicht den Wahnsinn neben dem

Bett stehen zu haben: mein Computer, meine Gitarren, mein Piano."



Aufräumen muss er jetzt allerdings alleine: "Das ist das Schöne:

Niemand hat Schuld außer ich. Und wenn ich jetzt nach Hause stürme,

nur eine Nacht da bin, einkaufen gehe und den Kühlschrank vollmache,

weil ich Lust habe zu kochen, dann merke ich, dass ein voller

Kühlschrank für einen Tag nichts bringt. Das merke ich dann nach

anderthalb Wochen."







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.11.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426590

Anzahl Zeichen: 2851

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 120 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung