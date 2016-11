Rezept-Buch Weihnachtliche Genuss-Gebäcke ohne Zucker

Ohne Zucker durch die Weihnachtszeit? Undenkbar! So jedenfalls geht es vielen Menschen. Ein neues Weihnachtsbackbuch aber stellt die Weihnachtsgebäck-Welt jetzt auf den Kopf: Auf 32 Seiten präsentieren die Künstlerinnen ANA & ANDA neue und traditionelle Weihnachtsgebäck-Rezepte. Ob raffiniert oder einfach und schnell – eines haben sie alle gemeinsam: Sie kommen ohne ein Gramm Zucker, Honig oder Dicksaft aus.

ANA & ANDA präsentieren neue Weihnachtsgebäcke - ohne Zucker und Fett-Zugaben

(firmenpresse) - Ohne Zucker durch die Weihnachtszeit? Undenkbar! So jedenfalls geht es vielen Menschen. Die Adventszeit ist eine Zeit des süßen Genusses und das Backen von Weihnachtsgebäcken hat lange Tradition.



Ein neues Weihnachtsbackbuch aber stellt die Weihnachtsgebäck-Welt jetzt auf den Kopf: Auf 32 Seiten werden neue und traditionelle Weihnachtsgebäck-Rezepte von Lebkuchen über Stollen, Linzer Torten, Stracciatella-Plätzchen und Mango-Hildas bis hin zu Anis-Engel, Kokosmakronen und Dambedeis präsentiert. Ob raffiniert oder einfach und schnell – eines haben alle diese Weihnachtsgebäck-Rezepte gemeinsam: Sie kommen ohne ein Gramm Zucker, Honig oder Dicksaft aus. Und als ob das nicht ungewöhnlich genug wäre, werden sie auch ohne Fett-Zugaben gebacken.



Vielleicht ist es kein Zufall, dass gerade zwei Künstlerinnen die Autorinnen dieses Weihnachtsbackbuchs sind. Kreativ und mit der Lust, Neues zu entdecken und auszuprobieren, hat das Künstlerinnen-Paar ANA & ANDA aus Karlsruhe eine neue Backkultur entwickelt. Statt überzuckert und schwer sind ihre neuen Weihnachtsgebäcke natursüß und leicht. Denn gesüßt werden die „Genuss-Gebäcke“ ganz ohne Zucker, aber mit allem, was die Natur an süßen Zutaten bereithält: frisches Obst, Trockenfrüchte, Kastanienmehl oder Gewürze.



Damit das Weihnachtsgebäck leicht bleibt und auch mal ein paar „Genuss-Gebäcke“ mehr gegessen werden dürfen, werden sie ohne Fett-Zugaben gebacken. Dafür verwenden die Betreiberinnen des „Ateliercafés ANA & ANDA“ Vollmilchquark, Nüsse, Mandeln, Hafermehl und andere Backzutaten, die einen natürlichen Fettgehalt aufweisen.



Das Weihnachtsbackbuch „Weihnachtliche Genuss-Gebäcke – Neue Weihnachtsgebäck-Rezepte, raffiniert und natursüß“ ist die dritte Rezept-Broschüre der beiden Künstlerinnen und enthält zehn Rezepte mit jeweils mindestens einer Variation. Auf 32 Seiten sind also mehr als 20 Backrezepte vereint, die mit vielen wertvollen Tipps und Hinweisen zum Backen ohne Zucker und Fett-Zugaben ergänzt werden. Stimmungsvolle und mit viel Liebe zum Detail gemachte Fotos stimmen auf Weihnachten ein und machen Lust, möglichst alle Rezepte nachzubacken.





Das Weihnachtsbackbuch ist auch gut als Geschenkidee zu Weihnachten geeignet – und wer möchte, kann bei den Künstlerinnen ANA & ANDA den individuell hergestellten Bio-Leinenbeutel zur Aufbewahrung von Neujahrsbrezeln & Co. gleich mitbestellen.

bil 0173 802 77 78







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://ateliercafe.anaundanda.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Nähende Musikerinnen, backende Künstlerinnen, filmende Darstellerinnen, café-betreibende Ökomode-Label-Inhaberinnen, ökofaire Stadtführerinnen, schreibende Seminar-Anbieterinnen, humanistische Kindertheater-Leiterinnen - mit all diesen Aktivitäten präsentieren wir uns in der Öffentlichkeit und treten für ein Leben in Vielfalt und gegenseitigem Respekt ein!

Dies ist eine Pressemitteilung von

ANA & ANDA

Leseranfragen:

Ateliercafé ANA & ANDA



Gablonzer Str. 11

76185 Karlsruhe



info(at)anaundanda.de

www.anaundanda.de



Tel. 0721 830 61 29 und 384 16 84

mobil 0173 802 77 78

PresseKontakt / Agentur:

Ateliercafé ANA & ANDA



Gablonzer Str. 11

76185 Karlsruhe



info(at)anaundanda.de

www.anaundanda.de



Tel. 0721 830 61 29 und 384 16 84

mobil 0173 802 77 78

Datum: 19.11.2016 - 08:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1426591

Anzahl Zeichen: 2893

Kontakt-Informationen:

Firma: ANA & ANDA

Ansprechpartner: ANA & ANDA

Stadt: Karlsruhe

Telefon: 0721 384 16 84



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung