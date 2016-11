Eine zusätzliche Chance für Freiberufler um Geld zu verdienen

Viele Trainer und Coaches würde gerne mehr Klienten generieren, wissen aber nicht wie.

(firmenpresse) - In Deutschland gibt es mittlerweile über 10.000 freiberufliche Trainer und Coaches. Sind das nicht zu viele? Gibt es für diese Menge von Coaches denn auch genügend Klienten? - Nein, die meisten dieser gut ausgebildeten Trainer und Coaches sind nicht in der Lage Ihren Auftragskalender tatsächlich auch ausreichend zu befüllen. In den meisten Fällen müssen diese Trainer und Coaches sich sogar mit einem oder mehreren Nebenjobs über Wasser halten.



Nebenjob

Die Einen versuchen sich als Personalvermittler, in der Hoffnung einen satten Schnitt bei erfolgreicher Vermittlung einzustreichen. Die anderen sind als Kurier- oder Pizzafahrer unterwegs, um wenigsten den eigenen Kühlschrank zu befüllen. So mancher versucht sich dann aber auch noch als Ausbilder seiner eigenen Methode, um so über die Runden zu kommen.



Die meisten dieser Trainer und Coaches scheitern bei den Unternehmen, da Sie in Ihrer eigenen Vita keinerlei Führungserfahrung aufweisen können und auch keine Management-Erfahrung mitbringen. Dies ist aber für die meisten Unternehmer und Geschäftsführer ein absolutes K.O. Kriterium. Mitarbeitercoaching ist also Führungssache und verlangt nach praktischen Erfahrungen.



Die Alternative

Würden sich diese Coaches und Trainer an einem anderen Marktsegment orientieren, wären Ihre Auftragskalender mehr als gefüllt. In diesem Segment gibt es jährlich ein Klientel von ca. 90.000 Menschen die akuten Bedarf an einem Coach haben. Es handelt sich um Menschen die zur MPU, der medizinisch psychologischen Untersuchung (Idiotentest), müssen. Ein Großteil der Betroffenen fällt durch diesen Test, weil sie nicht gründlich und professionell vorbereitet sind. Hier ist der Ansatz für Coaches und Trainer. Die Betroffenen müssen zwingend in den Themen der Persönlichkeitsentwicklung und Verhaltensveränderung gecoacht werden.



Die Lösung

Die MPU Akademie in Augsburg bietet seit vielen Jahren die Weiterbildung zum MPU Coach an. Extra dafür wurde in Verbindung mit Psychologen ein spezielles Programm entwickelt. Dieses Programm wird mittlerweile an 33 Standorten in Deutschland erfolgreich eingesetzt. Innerhalb von 2 Tagen kann man dieses Programm erlernen und sofort in der Praxis umsetzen und auch anwenden.





Es gibt keine vergleichbare Ausbildung in Deutschland. Das dahinterliegende Programm ist ein eingetragenes Markenzeichen und darf nur von zertifizierten Partner in Anwendung gebracht werden.



Die MPU Akademie bildet nicht nur Trainer und Coaches aus, sondern auch Juristen, Mediatoren, Therapeuten, Psychologen, Fahrlehrer und andere Interessierte.



Die Büros der Akademie zur MPU Vorbereitung finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie die ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63263 Neu-Isenburg, Siemsnstraße 5 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße 55 - MPU Vorbereitung Heilbronn

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach

87700 Memmingen, Münchner Straße 42 - MPU Vorbereitung Memmingen

91126 Schwabach, Bogenstraße 2 - MPU Vorbereitung Nürnberg













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mpuakademie.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die MPU Akademie in Augsburg, inkl. aller Standorte in Deutschland, bietet eine fundierte und professionelle MPU Vorbereitung an. Zudem kann man sich in der Akademie zum MPU Vorbereiter/MPU Berater ausbilden lassen.



Die derzeit 33 Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63263 Neu-Isenburg, Siemsnstraße 5 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße 55 - MPU Vorbereitung Heilbronn

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach

87700 Memmingen, Münchner Straße 42 - MPU Vorbereitung Memmingen

91126 Schwabach, Bogenstraße 2 - MPU Vorbereitung Nürnberg



Dies ist eine Pressemitteilung von

MPU Akademie

Leseranfragen:

Klausenberg 16, 86199 Augsburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.11.2016 - 09:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1426593

Anzahl Zeichen: 5489

Kontakt-Informationen:

Firma: MPU Akademie

Ansprechpartner: Werner Maurus

Stadt: Augsburg

Telefon: 0821 99872069



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.