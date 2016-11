Die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen

Mit großen Schritten nähern wir uns Weihnachten. Mit dem Buch „Weihnachtsgeschichten ... und noch mehr“ können Sie die Wartezeit auf dieses besondere Fest verkürzen und schon jetzt in die richtige Stimmung gelangen.



(firmenpresse) - Mit großen Schritten nähern wir uns Weihnachten. Mit dem Buch „Weihnachtsgeschichten ... und noch mehr“ können Sie die Wartezeit auf dieses besondere Fest verkürzen und schon jetzt in die richtige Stimmung gelangen.



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=-_2Tf8IWDcg



Buchbeschreibung:

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit die schönste Zeit des Jahres!

Überall leuchten die Weihnachtssterne, es riecht nach Früchten, Gewürzen, Zimt und Anis. Aber auch überfüllte Geschäfte und Hektik bestimmen oft den Alltag. Denn jeder möchte noch das passende Geschenk für Familie oder Freunde finden. Trotz allem bleibt aber immer noch Zeit, gemütliche und ruhige Abende zu verbringen. Und was gibt es da Schöneres, als einen hektischen Tag mit wunderbaren Weihnachtsgeschichten und Leckereien ausklingen zu lassen?

Also gönnen Sie sich mit den Geschichten aus „Weihnachtsgeschichten … und noch mehr“ einfach mal ein paar ruhige und entspannte Stunden und genießen dabei die leckeren Versuchungen aus diesem Buch.

„Frohe Weihnachten“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Taschenbuch: 60 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (2. Oktober 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3738645535

ISBN-13: 978-3738645538



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 3845 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 63 Seiten

Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B015YCWZQA

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Weitere Bücher der Autorin:

Willkommen zu Hause, Amy (Paperback), ISBN: 978-3-99049-854-5

Willkommen zu Hause, Amy (Hardcover), ISBN: 978-3-99049-855-2

Die Abenteuer des kleinen Finn, ISBN: 978-3-8448-1599-3

Kummers Kindergeschichten, ISBN: 978-3-7386-0100-8

Kummers Kindergeschichten 2, ISBN: 978-3-7392-3824-1

Mein Leben mit MS, ISBN: 978-3-9030-5642-8



Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2

Geschichten für Groß und Klein, ISBN: 978-3-7347-4942-1

Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1

Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5

Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]

BEST OF [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben Anthologien [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben 2 Bunt gemischt [Kindle Edition]

Schmökerkatalog mit Leseproben 3 Kinder- und Jugendbücher [Kindle Edition]

http://brittasbuecher.jimdo.com/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Kummer

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.11.2016 - 09:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1426594

Anzahl Zeichen: 3026

Kontakt-Informationen:

Firma: Kummer

Ansprechpartner: Kummer

Stadt: Ennepetal

Telefon: 000



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 155 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung