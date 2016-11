P&P Gruppe: Nürnberger Wohnprojekt "RIEHL INSIDE" bis Ende November komplett verkauft

(firmenpresse) - Wegen der starken Nachfrage wird die P&P Gruppe Bayern voraussichtlich bereits Ende November sämtliche Wohneinheiten ihres Projektes "RIEHL INSIDE" verkauft haben. Der Fürther Projektentwickler hatte das Gebäude an der Nürnberger Riehlstraße nach dem Erwerb revitalisiert und in 32 Micro-Apartments sowie zwei Maisonette-Wohnungen umgewandelt. Die Lage des Objekts überzeugt durch die Kombination aus einer erstklassigen Infrastruktur sowie vielfältigen Freizeit- und Kulturangeboten. Die Nürnberger Fußgängerzone ist mit dem Fahrrad nur wenige Minuten entfernt, Tram- und Bushaltestellen liegen in unmittelbarer Nähe. Gleich in der Nachbarschaft befinden sich die Naherholungsgebiete Wöhrder See und Wöhrder Wiese. Michael Peter, Geschäftsführender Gesellschafter der P&P Gruppe Bayern, begründet die starke Nachfrage mit den überzeugenden Vorteilen von Micro-Apartments. "Das noch junge Konzept ist die innovative wohnwirtschaftliche Umsetzung gesellschaftlicher und demografischer Entwicklungen in Deutschland." Die weiter steigende Zahl der Single-Haushalte und die insbesondere bei Berufseinsteigern nötige Mobilität erforderten neuartige Wohn- und Lebensformen. Das P&P-Wohnprojekt "RIEHL INSIDE" zielt vor allem auf private Investoren, die von den genannten Trends profitieren wollen, attraktive Mietrenditen erzielen möchten sowie Bequemlichkeit und einen guten Service wünschen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pp-gruppe.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die P&P Gruppe ist Investor und Immobilienentwickler mit Sitz in Fürth, München und Berlin. Das Unternehmen realisiert komplexe Projekte in den Segmenten Büro, Gewerbe, Wohnen und Hotel und ist zudem Experte auf dem Gebiet der Revitalisierung. Als Investor akquiriert und strukturiert P&P Immobilien und Grundstücke mit Entwicklungspotenzial in Süddeutschland, Hessen und Berlin. Geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe ist Michael Peter.

Dies ist eine Pressemitteilung von

P&P Gruppe Bayern

PresseKontakt / Agentur:

Simons Team

Heinz-Josef Simons

Am Köttersbach 4

51519 Odenthal

hajo(at)simons-team.de

0171-3177157

simons-team.de



Datum: 19.11.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1426603

Anzahl Zeichen: 1393

Kontakt-Informationen:

Firma: P&P Gruppe Bayern

Ansprechpartner: Michael Peter

Stadt: Fürth

Telefon: 0911/766061-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 175 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung