Was bringt der PKV-Tarifwechsel?

(firmenpresse) - Durchschnittlich 42 % oder 3.000 EURO Ersparnis p.a. bei gleicher oder vergleichbarer Leistung. Das sind die häufigsten Versprechen in der Werbung zum Tarifwechsel innerhalb der bestehenden privaten Krankenversicherung.



In einer Studie hat die hc consulting AG aus Daten von 11.000 eigenen Vorgängen und Befragungen der Sachbearbeiter der PKV-Gesellschaften diese Zahlen untersucht. Alle Daten wurden anonym bewertet. Die hc consulting AG aus Köln ist Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel (www.hcconsultingag.de).



Ergebnis: 42 % bis über 50 % bzw. 3.000 bis 4.000 EURO Ersparnis sind möglich. Trotz der auf den ersten Blick großen Datenmenge ist die Frage, ob es sich hierbei um durchschnittliche Größen oder Bestwerte handelt, nicht eindeutig zu beantworten. Das liegt an der hohen Anzahl unterschiedlicher Tarife (hunderte) und der 30 betrachteten Versicherungsgesellschaften der privaten Krankenversicherung.



Zusätzlich hatte jeder Kunde die Wahl unter mehreren Umstellungsvorschlägen. Nicht immer ist das billigste Angebot das Beste. Ein kostenpflichtiger Anbieter für die Beratung zur Tarifoptimierung empfiehlt häufiger die günstigsten Angebote, das Einkommen berechnet sich ja meist aus der Höhe der Ersparnis. Beim kostenlosen Tarifwechsel besteht dieser Druck nicht.



Fazit: Die angegebenen Werte sind zu erzielen und sogar zu übertreffen. Ob das jeweils sinnvoll ist, muss für jeden Kunden einzeln geprüft und diskutiert werden. Durchschnittswerte sind die beliebtesten Werbeaussagen wohl nicht.



Diese PKVs unterstützend den kostenlosen PKV-Tarifwechsel für Ihre Kunden:

Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, Universa und Württembergische.







https://www.hcconsultingag.de/



PKV. Tarifwechsel. Kostenlos.

hc consulting AG

hc consulting AG

Sigrid Halm

Friesenstraße 30

50670 Köln



0221 37991961

info(at)hcconsultingag.de

www.hcconsultingag.de

Firma: hc consulting AG

Ansprechpartner: Sigrid Halm

Stadt: Köln

Telefon: 0221 37991961



