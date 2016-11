Drei Elemente setzt starke Akzente im Sportmarketing

Bochumer Kommunikationsagentur begleitet die Basketball Bundesliga (BBL)

Die Drei Elemente GmbH aus Bochum ist stark im Sportmarketing

(firmenpresse) - Bochum, 15. November 2016.

Die Bochumer Kommunikationsagentur Drei Elemente begleitet die Basketball Bundesliga (BBL) und erhält damit ein weiteres großes Kommunikations-Projekt aus dem nationalen Spitzensport. Seit Saisonstart unterziehen die Drei-Elemente-Marketingprofis Teile des Corporate Designs einem Facelift. Zudem zeichnen sie verantwortlich für die neuen Logos der ALLSTAR Days (Unterhaltungs-Highlight) und der BBL TOP FOUR (Pokalrunde). Drei Elemente hat sich in einem Pitch gegen zwei andere Agenturen durchgesetzt. Die BBL, deren offizielle Bezeichnung easyCredit Basketball Bundesliga (easyCredit BBL) lautet, ist die höchste Spielklasse im deutschen Basketball der Herren.

"Wir freuen uns sehr über diese neue Aufgabe. Seit vielen Jahren unterstützen wir als Agentur, aber auch privat im Rahmen mehrerer sozialer Projekte sowohl den deutschen Spitzen- als auch den Breitensport und arbeiten im Bereich Personal Branding mit verschiedenen Spitzensportlern zusammen", erklärt Sebastian Pasuto, Creative Director von Drei Elemente. Pasuto hat den Pitch bei der BBL verantwortet. Sport habe eine kommerzielle und gesellschaftliche Komponente. Beide gelte es auszubauen und in der Kommunikation herauszuheben. Mit der deutschen Basketball Bundesliga erhält Drei Elemente ein weiteres großes Projekt aus dem Sport. Seit mehreren Jahren begleitet die Bochumer Agentur unter anderem auch den heimischen Fußball-Zweitligisten VfL Bochum 1848 sowie Projekte der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft.

Zum umfassenden Leistungsspektrum von Drei Elemente gehören die strategische Markenentwicklung, Corporate Branding, Social-Media-Marketing, Webentwicklungen von Websites mit Content-Management-Systemen, Portallösungen mit Payment-Anbindung, mobile Apps für iOS und Android sowie Online-Applikationen, Video und Foto bis hin zum YouTube-Marketing und 360°-Virtual-Reality-Animationen sowie sämtliche Media-Produktionen für Print, Messe, Merchandising und Werbetechnik. "In dieser Vielseitigkeit und Komplexität sehen wir breite Wirkungs-, Gestaltungs- und Wachstumsmöglichkeiten für unsere Auftraggeber aus dem Sport - dies gilt auch für unser jüngstes Mandat", ist Pasuto überzeugt.

Weitere Informationen über Drei Elemente und die verschiedenen Leistungsbereiche der Bochumer Agentur gibt es unter www.drei-elemente.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.drei-elemente.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Drei Elemente GmbH ist eine mittelständische, international ausgerichtete Medien- und Kommunikationsagentur mit einer eigenen IT-Abteilung und mit klaren Prinzipien. Das Motto: "Sei ehrlich und fürchte niemanden" wird konsequent gelebt. Aus diesem Leitsatz leitet sich eine einmalige Beratung ab, die ausschließlich auf die Ziele des Auftraggebers fokussiert und sämtliche Kommunikationsmaßnahmen nur als Werkzeug betrachtet, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Drei Elemente ist kompromisslos, wenn es um Fragen der Ethik und der Nachhaltigkeit geht - bei werblichen und kommunikativen Maßnahmen, aber auch in Sachen unternehmerischer Gesellschaftsverantwortung. Drei Elemente wurde im Corporate-Social-Responsibility-Audit mit dem Gold-Siegel ausgezeichnet, bekennt sich zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact, wirkt aktiv im deutschen Global Compact Netzwerk mit und unterstützt mehrere renommierte Hilfsorganisationen mit Geld- und Sachleistungen.



Auftraggeber von Drei Elemente sind Konzerne wie Bayer und BMW, Vereine wie der VfL Bochum 1848 und Kinderlachen e.V., Prominente wie Matze Knop und Marc Marshall, Institutionen wie das Goethe-Institut, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen, die die besondere Art der Agentur aus dem Herzen des Ruhrgebiets schätzen. Zum umfassenden Leistungsspektrum von Drei Elemente gehören die strategische Markenentwicklung, Corporate Branding, Social-Media-Marketing, Web-Entwicklungen von Websites mit Content-Management-Systemen, Portallösungen mit Payment-Anbindung, mobile Apps für iOS und Android sowie Online-Applikationen, Video und Foto bis hin zum YouTube-Marketing und 360°-Virtual-Reality-Animationen sowie sämtliche Media-Produktionen für Print, Messe, Merchandising und Werbetechnik.



Drei Elemente berät und begleitet mit seinen rund 20 festen und freien Mitarbeitern umfassend, mit empathischem Gespür für die Bedürfnisse des Auftraggebers, emotionaler und fachlicher Intelligenz sowie mit höchsten Ansprüchen an professionelle Prozesse und Ergebnisse. Drei Elemente macht Kommunikation zum Erlebnis - von der ersten Begegnung an. Drei Elemente hat den Mut zu unpopulären Entscheidungen und gibt ehrliches Feedback - ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Denn nur so können die besten Ergebnisse erzielt werden - ehrlich, nachhaltig, fair und gewinnbringend für alle Beteiligten.



Drei Elemente ist kreative Unternehmens- und Marketingberatung, zupackender Agenturumsetzer und Web-Entwickler mit eigener IT-Abteilung in einem. Die Agentur verfügt über besondere Kompetenzen im Online-Marketing, insbesondere beim "Creative Coding", bei digitalen Verkäufen mit Abos im Netz sowie bei viralen Social-Media-Kampagnen.



Unabhängig vom Beratungs- und Agenturgeschäft fördert Drei Elemente Start-ups aus dem Ruhrgebiet und ganz Deutschland und hat ein eigenes Accelerator-Programm entwickelt, bei dem Gründer für drei bis sechs Monate einen Vollzeit Co-Working-Space innerhalb der Agentur nutzen können, bei ihren medialen Vorhaben sowie kaufmännisch unterstützt werden und von einem eigens entwickelten Coaching-Programm profitieren. Darüber hinaus betreibt Drei Elemente eine eigene Beteiligungsgesellschaft. Die Experten von Drei Elemente bieten zudem regelmäßig Schulungen rund um die Themen Social Media, CSR, Online-Marketing, eCommerce und Start-up-Marketing an.



Weitere Informationen unter www.drei-elemente.com.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Drei Elemente GmbH - Agentur für Kommunikation

PresseKontakt / Agentur:

Spreeforum International GmbH

Falk S. Al-Omary

Trupbacher Straße 17

57072 Siegen

presse(at)spreeforum.com

+49 171 2023223

http://www.spreeforum.com



Datum: 19.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426608

Anzahl Zeichen: 2562

Kontakt-Informationen:

Firma: Drei Elemente GmbH - Agentur für Kommunikation

Ansprechpartner: Dietmar Bramsel

Stadt: Bochum

Telefon: +49 234.97355220





Diese Pressemitteilung wurde bisher 133 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung