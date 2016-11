One-Single-Artwork-Show #1

John Cornu

Das Ausstellungsformat folgt den Parametern:

1 KünstlerIn, 1 Arbeit, 1 Woche.



Back to the roots. Bildbesprechung. Let´s talk about art.





One-single-artwork-show #1: John Cornu

Das Kunstwerk:

John Cornu: Ohne Titel (Verticales), 2012

Holz, Farbe und Wachs, 240 x 269 x 29 cm

Foto: © John Cornu, Courtesy of the artist





John Cornus Kunstwerk besteht aus einer Ansammlung von zehn vertikalen Stangen aus poliertem und geschwärztem Holz, das in gleichmäßigen Intervallen gegen die Wand angelehnt eine Fläche gestaltet.



John Cornu arbeitet mit einer von Minimalismus und Modernismus (monochrom, seriell, modular) ableitbaren Ästhetik, die einen starken Bezug zu Context (historisch, architektonisch, gesellschaftlich) aufweist und einen Hang zu einer Form des zeitgenössischen Romantizismus (Vanitas, Blindheit, Gewalt und Zerstörung) aufweist.

Mit einem Interesse an modernen Ruinen, Strukturen der Macht und Logik und Vergänglichkeit, vermitteln die Arbeiten des Künstlers eine poetische und kompromisslose Atmosphäre. Ob skulptural, zeichnerisch oder installationsbasiert – in den Arbeiten mischen sich paradoxe Kräfte, um eine Vielfalt von Deutungsmöglichkeiten und Lesarten zu ermöglichen.



Der französische Künstler John Cornu, Jahrgang 1976, lebt und arbeitet in Rennes und Paris. Seine Werke wurden in zahlreichen Kunstinstitutionen und Galerien ausgestellt: Palais de Tokyo, Paris (F), Cneai, Paris (F), Musèe des Beaux-arts, Calais (F), Musée des Beaux-arts, Rennes (F), Musée Particulière, Brussels (BE), Musée Picasso, Paris (F), Biennale de Lyon (F), Sainsbury Center for Visual Arts, Norwich (UK), Circa, Montréal (CAN), ZQM, Berlin (D), Busan Biennale (KR), Biennale d`art contemporain de Jukoutsk (RUS), Ricou Gallery, Bruxelles (BE), Galerie Thaddeus Ropac, Paris (F), Galerie Anne de Villepoix, Paris (F), Galerie Gilla Lörcher, Berlin (D) a.o.









Alle „One-single-artwork-show“-Termine bei Galerie Gilla Lörcher auf einen Blick:



One-single-artwork-show #1 | Opening 17 Nov at 7pm: John Cornu

One-single-artwork-show #2 | Opening 24 Nov at 7pm: Ab van Hanegem

One-single-artwork-show #3 | Opening 1 Dec at 7pm: Bettina Sellmann

One-single-artwork-show #4 | Opening 8 Dec at 7pm: Susanne Jung

One-single-artwork-show #5 | Opening 15 Dec at 7pm: Iris Musolf

One-single-artwork-show #6 | Opening 12 Jan at 7pm: Ivan Liovik Ebel



Öffnungszeiten: Do-Sa 13-18 Uhr und nach Vereinbarung





Kommentare zur Pressemitteilung