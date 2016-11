Das Besondere zu Weihnachten - modernes Zeichenhandwerk

Christine illustrations steht für moderne, außergewöhnliche und handgezeichnete Illustrationen

(firmenpresse) - Christine arbeitet als Illustratorin mit einem individuellen Zeichenstil der sich auf einer Basis von Bleistiftzeichnung und Aquarellfarben aufbaut und einen speziellen Glow durch ein digitales Finishing erhält.

Hierdurch entstehen einzigartige Illustrationen in den Bereichen Porträt, things you need, Emotionen und Alltäglichem.



Christine arbeitet vorwiegend als Illustratorin für Aufträge von Agenturen, Verlagen, Magazinen, Unternehmen etc.



Als besonderes Weihnachtsgeschenk zum Beispiel, gibt es jedoch auch für jeden die Möglichkeit eine ihrer tollen Illustrationen zu erhalten.

Diese FineArtPrints auf hochwertigem Papier sind eine tolle und einzigartige Wand- und Wohndekoration, die sich so sicherlich nicht in jedem Zuhause wieder findet.



Neben einer gezielten Auswahl von Motiven gibt es auch immer mal wieder Spezialeditionen, die zwar ein klein wenig teurer, dafür aber auch limitiert sind.



Homepage:



www.christine-illustration.com





Shop:



www.christineillustration.tictail.com





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://christine-illustration.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Illustration/ Grafik

Dies ist eine Pressemitteilung von

Christine illustrations

Datum: 21.11.2016 - 18:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1426618

Anzahl Zeichen: 1210

Kontakt-Informationen:

Firma: Christine illustrations

Ansprechpartner: Fr. Kurz

Stadt: Berlin

Telefon: 01751473294



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 171 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung