Interactive Intelligence gratuliert COMBITEL zum Quality Award

Frankfurt, 17. November 2016 Auf der Jahrestagung des Call Center Verbandes



(CCV) am 10. November hat die Jury des CCV Quality Awards das Unternehmen



COMBITEL Gesellschaft für Dialog-Marketing mbH zum zweiten Mal innerhalb von



drei Jahren mit dem Quality Award im Bereich Kundenzufriedenheit ausgezeichnet.



Interactive Intelligence gratuliert seinem Kunden COMBITEL recht herzlich zu



diesem großen Erfolg. Es ist ein Novum in der Geschichte des Awards, dass ein



Unternehmen den Award zweimal innerhalb von drei Jahren gewinnt. Interactive



Intelligence, einer der führenden Anbieter von Contact-Center- Lösungen, liefert die



technische Basis für das ausgezeichnete COMBITEL Contact Center. „Wir



gratulieren unserem Kunden COMBITEL zu dieser Auszeichnung und freuen uns mit



ihm“, sagt Richard Brown, Senior Vice President EMEA von Interactive Intelligence.



„Die Kategorie Kundenzufriedenheit ist beim CCV Quality Award etwas Besonderes,



da hier bewertet wird, worauf es wirklich ankommt: Kunden zu begeistern und ihre



Loyalität zu gewinnen.“ „Es bestätigt unsere Arbeit, dass uns die Jury zweimal in so



kurzer Zeit mit diesem Award ausgezeichnet hat“, freut sich Dieter Roth,



Geschäftsführer vom COMBITEL. „Interactive Intelligence ist ein wichtiger Partner für



unsere Contact Center Lösung, die wesentlich dazu beiträgt, dass unsere Mitarbeiter



die Anforderungen unserer Auftraggeber schnell und individuell umsetzen können.“



Der CCV Quality Award ist der höchste Qualitätspreis für deutsche Call Center



Organisationen und wurde vom Call Center Verband Deutschland e.V. (CCV) am 10.



November 2016 im Rahmen der CCV Jahrestagung in Berlin verliehen. Nominiert



waren Bewerber in den drei Kategorien Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterorientierung





und IT-Innovation. Den 1. Platz in der Kategorie Kundenzufriedenheit sicherte sich



der Dialog-Marketing Anbieter COMBITEL. Die COMBITEL Gesellschaft für Dialog



Marketing mbH ist eine 100-prozentige Tochter des VKB-Konzerns.





http://www.inin.com/de



Über Interactive Intelligence



Interactive Intelligence (NASDAQ: ININ) ist ein weltweit tätiger Anbieter von



Cloud-Services für Customer Engagement, Communication und



Collaboration. Interactive Intelligence hilft Kunden, ihren Kundenservice zu



verbessern, ihre Produktivität zu steigern und ihre Kosten zu senken. Mit 22



Jahren Erfahrung in der Entwicklung zahlreicher Brancheninnovationen, über



100 angemeldeten Patenten und mehr als 6.000 Kundenimplementierungen



weltweit ermöglicht Interactive Intelligence einen schnellen Return on



Investment sowie optimale Zuverlässigkeit und Sicherheit. Interactive



Intelligence ist der einzige Hersteller, der von den Top-Analysten weltweit als



führend im Bereich der Cloud- wie der Vor-Ort- Systeme für Contact



Center angesehen wird. Interactive Intelligence beschäftigt über 2.000



Mitarbeiter weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in



Indianapolis, Indiana, USA. Die deutsche Niederlassung ist in Frankfurt am



Main. Weitere Informationen finden Sie unter www.inin.com/de.

