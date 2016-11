Kartons und Luftpolstertaschen für einen sicheren Versand von M. Krahl Verpackung

Leverkusen 19.11.2016. Verpackungsmaterial für einen sicheren Versand wird immer wichtiger für Firmen und Privatleute. Die Firma M. Krahl Verpackung bietet hierzu einfache und preiswerte Lösungen an.

kartonage.net

(firmenpresse) - Sie benötigen für den Versand von verschiedenen Produkten ein hochwertiges Verpackungsmaterial? In solchen Fällen haben Sie mit uns einen sehr erfahrenen, zuverlässigen und kompetenten Partner an der Seite. Wir haben uns vor vielen Jahren auf die Herstellung und den Verkauf von Kartons und Luftpolstertaschen spezialisiert.



Damit versendete Artikel und Produkte beim Empfänger unbeschadet ankommen, bedarf es einer qualitativ hochwertigen und robusten Verpackung. Genau in solchen Situationen kommen wir ins Spiel. Neben Kartons in allen erdenklichen Größen, bieten wir Ihnen auch Falttaschen und Luftpolstertaschen in unserem Sortiment an.



Aufgrund der günstigen Konditionen und dem vielfältigen Sortiment, haben wir uns in Leverkusen und Umgebung bereits einen sehr guten Ruf erarbeiten können. Wenn Sie hochwertige Kartons benötigen, können wir Ihnen sicherlich ein passendes Produkt anbieten. Besonders beim Versand von teuren Produkten ist es schon aus Kostengründen (Reklamationen bei Beschädigungen) dringend notwendig, auf Luftpolstertaschen oder Kartonagen zu vertrauen.



Derzeit können wir Ihnen sehr tolle Angebote auf alle Kartons, Folienbeutel, Versandhülsen und Luftpolstertaschen bieten. Schauen Sie sich in unserem erlesenen und gut sortierten Online-Shop jedoch am besten selbst um. Sehr gerne stehen unsere Mitarbeiter für Anfragen für Sie zur Verfügung. Sie benötigen ein Verpackungsmaterial in Übergröße? Kein Problem, wir finden für Sie einen passenden Karton für den Versand.







Kartons, Luftpolstertaschen oder Faltkartons kaufen Sie preiswert von M. Krahl Verpackung.



M. Krahl Verpackung

Hütte 14, 51381 Leverkusen

