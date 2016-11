Hardware-News-247.de informiert mit News, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos zum Thema Hardware!

Die Homepage Hardware-News-247.de informiert mit News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos und Videos rund um das Thema Hardware!

(firmenpresse) - Hardware ist der Oberbegriff für die mechanische und elektronische Ausrüstung eines datenverarbeitenden Systems.



Sehr einfache logische Systeme, z. B. einfach UND- oder ODER-Schaltungen können direkt in unveränderlicher Hardware implementiert werden.



Die Funktion dieser Systeme ist dann fest durch die Struktur der Hardware vorgegeben.



Komplexere Hardwaresysteme enthalten aber meist auch programmierbare Elemente, z. B. Prozessoren. Diese, in ihrer Struktur ebenfalls festgelegten Bauelemente, führen eine Abfolge von Instruktionen aus, die manipuliert werden kann.



Web-Link zum Hardware-Portal ardware-News-24/7.de: http://www.hardware-news-247.de



Zur Hardware zählen hingegen Baugruppen (Komponenten: Prozessor, Arbeitsspeicher etc.) und Peripheriegeräte. Vereinfacht gesagt gehört alles, was angefasst werden kann, zur Hardware.



Die Computer-Hardware ist ausschließlich mit entsprechender Software benutzbar.



Die Hardware eines Computers wird von der Firmware (z. B. BIOS oder EFI) und der Software (u. a. Betriebssystem und den dazugehörigen Gerätetreibern) gesteuert und verwaltet.



Web-Link zu den Hardware-News & -Infos: http://www.hardware-news-247.de/modules.php?name=News



Ursprünglich kommt der Begriff Firmware aus dem Bereich programmierbarer Logik. In den 1980er Jahren wurden logische Funktionen wie z. B. Adressdekodierung mit einzeln erhältlichen Bausteinen festverdrahtet realisiert. (UND-Gatter, Oder-Gatter, Inverter, Flip-Flops usw.)



Mit zunehmender Komplexität wurden programmierbare Bausteine wie z. B. PLDs eingesetzt. Dieses hat den Vorteil, flexibel auf neu gefundene Fehler durch Neuprogrammierung reagieren zu können, anstatt Teile auslöten zu müssen.



Trotz der Programmierung der Hardware mit softwareähnlichen Hochsprachen (z. B. Abel, VHDL usw.) spricht man von Firmware, die man meistens der Hardware oder der Mikroelektronik zuordnet.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Hardware-News-247.de, Hardware, News, Infos, Tipps, Links, Forum, Fotos, Videos, Portal" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Hardware bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Hardware) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardware&action=history verfügbar.)



Dieser Beitrag wurde am Samstag dem 19. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hardware-news-247.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel "Hardware bei Wikipedia" (https://de.wikipedia.org/wiki/Hardware) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) unter der Doppellizenz "GNU-Lizenz für freie Dokumentation" (https://de.wikipedia.org/wiki/GNU-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Dokumentation) und "Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de) basiert. In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren unter https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardware&action=history verfügbar.)



(Wikipedia-Auszug, der auf dem Wikipedia-Artikel Hardware aus der freien Enzyklopädie Wikipedia unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung) basiert.

In der Wikipedia ist eine Versionsgeschichte / Liste der Autoren verfügbar.)



Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Harald Hildebrandt

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 20.11.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426628

Anzahl Zeichen: 3192

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Harald Hildebrandt

Ansprechpartner: Dr. Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.