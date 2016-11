5 Alkohol-Mythen die man kennen sollte

Vor dem Trinken lieber "eine Grundlage" schaffen. Oder: Frauen vertragen nicht so viel Alkohol wie Männer. Diese Alkohol-Mythen kennt wohl jeder. Aber was stimmt und was nicht?

(firmenpresse) - Welche Faktoren sorgen dafür, dass wir bei einem Kneipenabend so richtig betrunken werden oder eben nicht? Darüber kursieren viele Mythen und Legenden. Die britische Seite "Alcohol Gifts" hat fünf Fakten gesammelt, die direkten Einfluss auf den Alkohol-Pegel haben: Außerdem wird erklärt, was beim Trinken mit dem Gehirn passiert.



Essen: Das berühmte "Grundlagen schaffen" vor dem Trinken bringt wirklich etwas. Der Alkohol wandert nach einer ausgiebigen Mahlzeit nicht so schnell ins Blut, da das Essen zuerst aufgenommen und schließlich verbrannt werden muss.



Geschlecht: Frauen verarbeiten den Alkohol aufgrund von weniger Muskelgewebe langsamer als Männer. Muskelgewebe besitzt einen hohen Anteil an Wasser, das den Alkohol verdünnt. Außerdem existiert die Vermutung, dass Frauen über weniger Enzymen verfügen, die den Alkohol abbauen.



Kohlensäure: Kohlensäure bläht den Magen auf. Weil der Körper versucht, diesen Zustand schnell wieder loszuwerden, leitet er die Kohlensäure weiter. Durch das rasche Weiterleiten gelangt im Falle von Alkoholkonsum das Hochprozentige schneller in die Blutbahnen. Die Folge ist, dass sprudelhaltige Drinks wie Champagner oder Sekt deshalb nach kürzerer Zeit zu spüren sind.



Alter: Je älter man ist, desto schneller verarbeitet der Körper Alkohol. Viele behaupten, dass der Körper sich an die persönlichen Trinkgewohnheiten anpasst und außerdem die Bildung von Enzymen zum Alkoholabbau mit dem Alter zunimmt.



Stress: Ist man gestresst, so steigert der Körper die Anzahl an Hormone. Diese regen den Stoffwechsel an und somit auch die Aufnahme von Alkohol.

Dass Betrunkenen nichts passiert, ist zwar ein Sprichwort, entspricht aber leider nicht der Realität. Gerade Betrunkene gehen erhöhte Risiken ein. Die Produktion der "?-Aminobuttersäure" ist schuld daran. Diese reduziert nämlich die Kommunikation zwischen den Zellen und dem Gehirn.

Das Gehirn spielt beim Alkoholkonsum generell eine große Rolle. Die herumschwirrenden Neurotransmitter werden beim Alkoholgenuss so beeinträchtigt, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr richtig erfüllen können. Davon betroffen sind dann das Gleichgewichtsgefühl, das Sprachvermögen, die Reaktionsschnelligkeit und die Urteilskraft. Alle Funktionen nehmen im betrunkenen Zustand rapide ab.





Zum Schluss die alles entscheidende Frage: Wie verbrennt man am besten und vor allem am schnellsten den Alkohol?



Die Antwort verspricht leider nicht das allseits gesuchte Wunder-Heilmittel. Der ganz natürliche Ausnüchterungsprozess des Körpers ist laut "Alcohol Gifts" immer noch die wirksamste Methode. Abhängig von Körperbau, Geschlecht und diversen anderen Faktoren baut der Körper ca. 0,1-0,2 Promille pro Stunden ab. Schade eigentlich. Denn feuchtfröhliche Sommerabend ohne Nebenwirkungen wünschen wir uns manchmal doch irgendwie alle.



Bei zu vielen Alkohol droht die MPU (medinzinisch psychologische Untersuchung). Ohne eine entsprechende Vorbereitung wird es schwer diesen Test zu bestehen.



Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.