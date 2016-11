Bayern kann doch gewinnen - Die gehörlose Kassandra Wedel zieht als Favoritin ins Finale von "Deutschland tanzt" ein (FOTO)

Ein Halleluja im Halbfinale von "Deutschland tanzt" für Kassandra

Wedel. Die gehörlose Tänzerin gewann mit ihrer emotionalen

Performance am Spiegel die Herzen von Deutschland und sicherte ihrem

Bundesland Bayern mit großem Abstand einen Platz im Finale der

ProSieben-Show. Oliver Pocher tanzt sich auf Platz zwei in die finale

Runde, dicht gefolgt von Fernanda Brandao.

Für Nils Brunkhorst (Rheinland-Pfalz), Janin Ullmann (Thüringen),

Friedrich Liechtenstein (Brandenburg), Wolfgang Lippert

(Mecklenburg-Vorpommern), Janni Hönscheid & Peer Kusmagk

(Schleswig-Holstein) und Yared Dibaba (Bremen) hat es sich

ausgetanzt.



Das sind die sechs Finalisten von "Deutschland tanzt":



Bayern - 172 Punkte

Spieglein an der Wand: Kassandra Wedel verzauberte das Publikum mit

einer emotionsgeladenen Choreografie gepaart mit Gebärdensprache. Sie

ist die Top-Favoritin im Finale von "Deutschland tanzt" (Musiktitel:

"Hallelujah")



Hamburg - 133 Punkte

Körperbeherrschung und Sexyness: Fernanda Brandao legte zu "Purple

Rain" eine stilvolle Nummer an der Poledance-Stange hin und verdrehte

Deutschland damit den Kopf.



Niedersachsen - 132 Punkte

Abgefahren: Bei Comedian Oliver Pocher ist der Arbeits-Wahn

ausgebrochen. Im Versicherungsvertreter-Look tanzte er sich auf

Tischen für Niedersachsen ins Finale (Musiktitel: "Barbara

Streisand").



Hessen - 112 Punkte

Ohne Worte: Taynara Wolf beeindruckte powervoll bis in die

Fingerspitzen im Catsuit und mit einem künstlerisch inszenierten Tanz

Deutschland und bescherte Hessen eine letzte Runde. (Musiktitel:

"Human")



Berlin - 88 Punkte

Volltreffer mit geballter Tanz-Power: Avelina Boateng brachte mit

einem perfekten Commercial-Auftritt in Formation die Bühne zum Beben

und bescherte ihrem Bundesland den Einzug ins Finale (Musiktitel:

"Sax").





Baden-Württemberg - 67 Punkte

Lichtertanz mit Bällen: Fluoreszierend und mit tänzerischer Brillanz

beeindruckten Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel

Deutschland und schafften es damit in die Final-Runde. (Musiktitel:

"Feel Again")



Spieglein, Spieglein an der Wand - Wer wird Sieger bei "Deutschland

tanzt"? Das Finale - am Samstag, 26. November 2016, live um 20:15 Uhr

auf ProSieben. Die Show bietet Live-Untertitel für Gehörlose an.



