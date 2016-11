Noch ein Reimann! Zuwachs für "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" (FOTO)

Eine neue Doppelfolge mit Deutschlands bekanntester

Auswanderer-Familie



- Konny und Manu werden wieder Großeltern

- Sendetermin: Montag, 21. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II



Nach sieben Monaten in Hawaii werden langsam die Kokosnüsse reif

und für Konny steht das Bauen einer Kokosnusspflückmaschine an. Doch

nach einem Anruf von Jason geht es für die Reimanns zurück nach

Texas!



Die Reimanns leben nun seit fast sieben Monaten auf Hawaii. Doch

es gibt Ärger im Paradies: In der selbsterschaffenen Oase der

Reimanns werden die Kokosnüsse reif. Nachdem Konny fast von einer

Kokosnuss erschlagen wurde, heißt es für den Heimwerkerkönig wieder:

"Selbst ist der Mann". Die abenteuerliche Kokosnussernte kann

beginnen...



Doch das ist längst nicht die einzige Herausforderung für die

Reimanns. Sohnemann Jasons Freundin liegt in den Wehen und Konny und

Manu werden zum zweiten Mal Großeltern. Also heißt es: Zurück in die

alte Heimat Texas!



Nachdem Konny und Manu ein paar wunderschöne Tage mit ihrer

Familie verbracht haben, fällt der Abschied natürlich schwer. Doch in

Hawaii steht schon die nächste Herausforderung für Manu an. Ihr Traum

geht in Erfüllung: Schwimmen mit Schildkröten. Wäre da bloß nicht

ihre panische Angst vor dem Wasser! Um seine Frau bei ihrem

Herzenswunsch zu unterstützen, setzt Konny alle Hebel in Bewegung und

gibt seinem Engelchen Schwimmnachhilfe auf Reimannsche Art.



"Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben":

Doppelfolge am Montag, 21. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II



Über die RTL II-Doku-Soap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches

Leben":



Konny und Manu Reimann haben es geschafft. Gemeinsam mit Tochter

Janina und Sohn Jason sind die Hamburger im Jahr 2004 nach

Gainesville, Texas ausgewandert. Seit dem Umzug lebt die Familie



ihren American Dream und hat sich mit viel Schweiß und

Durchhaltevermögen ein kleines Imperium aufgebaut. Jetzt haben sich

Konny und Manu das nächste Ziel gesetzt: Hawaii. Das Sonnenparadies

im Pazifischen Ozean hat es den Beiden angetan und so beschließen

sie, ihr geliebtes Konny Island in Texas zu verlassen, um auf der

Insel O´ahu ein neues Konny Island zu eröffnen. RTL II zeigt das

Leben der sympathischen Macher und begleitet die Auswanderer bei

ihrem Umzug in den "Aloha State". "Die Reimanns - Ein

außergewöhnliches Leben" ist eine Produktion von Constantin

Entertainment.







