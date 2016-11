5,03 Millionen sahen gestern den Krimi "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" (ARD Degeto/WDR) im Ersten

(ots) - Am gestrigen Samstagabend erreichte "Zielfahnder -

Flucht in die Karpaten" (ARD Degeto/WDR) 5,03 Millionen Zuschauer,

was einem Marktanteil von 16,3 % entspricht. Gemeinsam mit der

"Tagesschau" (6,73 Mio. / 23,8 % MA) und der "Sportschau -

Fußball-Bundesliga 11. Spieltag" (5,48 Mio. / 22,3 % MA) belegte Das

Erste damit die vorderen drei Plätze in der Tagesliste der

meistgesehenen Sendungen.



Das mehrfach mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Duo Dominik Graf

und Rolf Basedow verknüpft in "Zielfahnder - Flucht in die Karpaten"

eine atemlose Verbrecherjagd, die in die entlegene Bergwelt Rumäniens

führt, mit dem Porträt eines fremden, in der Zeit stehen gebliebenen

Landes. Als Zielfahnder sind Hanna Landauer (Ulrike C. Tscharre) und

Sven Schröder (Ronald Zehrfeld) Teil einer Sondereinheit des LKA, die

flüchtige Verbrecher über die Grenzen bis in die entlegensten Winkel

der Welt verfolgt.



"Zielfahnder - Flucht in die Karpaten" ist eine Produktion der

Wiedemann & Berg Television in Koproduktion mit der ARD Degeto und

dem WDR für Das Erste, gefördert mit den Mitteln der Film- und

Medienstiftung NRW. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Sascha

Schwingel (ARD Degeto) sowie Frank Tönsmann (WDR).



Kommentare zur Pressemitteilung