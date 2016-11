NOWEDA-Generalversammlung: Erfolgreiche Geschäftsentwicklung und bevorstehender Wechsel im Vorstandsvorsitz (FOTO)

Auf der diesjährigen Generalversammlung der NOWEDA eG

Apothekergenossenschaft in Essen am 19. November stellte der Vorstand

das Ergebnis des Geschäftsjahres 2015/2016 (Stichtag 30. Juni 2016)

vor und zog ein positives Resümee. Das apothekereigene

Wirtschaftsunternehmen mit 17 Niederlassungen in Deutschland und

Unternehmensbeteiligungen in Luxemburg und in der Schweiz steigerte

seinen Umsatz um 6 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro. Damit lag das

Umsatzwachstum alleine in Deutschland 1,74 Prozentpunkte über dem

Branchendurchschnitt. Mit dem Verweis auf die seit Jahren

eingehaltene Dividendenkontinuität schlugen Vorstand und Aufsichtsrat

die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 9,35 Prozent auf die

Grundanteile und 11,22 Prozent auf die freiwilligen Anteile vor. Die

Generalversammlung stimmte dem Vorschlag zu.



Das Eigenkapital hat sich auf 372,3 Mio. Euro erhöht (Vorjahr

353,6 Mio. Euro), wodurch Verbindlichkeiten in Höhe um 13 Mio. Euro

reduziert werden konnten. Die Bilanzsumme ist leicht gestiegen: Um

1,6 Prozent auf 1,035 Mrd. Euro. Das Rohergebnis war mit 5,29 Prozent

identisch gegenüber dem Vorjahr. Auch die Mitgliederzahl entwickelte

sich positiv auf nunmehr 8.793 Apothekerinnen und Apotheker. Die

NOWEDA investierte im vergangenen Geschäftsjahr 24,6 Mio. Euro.



Zu den Investitionen, die bereits in das laufende Geschäftsjahr

fallen, zählt vor allem der Kauf des privaten pharmazeutischen

Großhandelsunternehmens Ebert + Jacobi GmbH & Co. KG aus Würzburg.

"Die Entscheidung für die Übernahme von Ebert + Jacobi ist uns

leichtgefallen, weil sich unsere Belieferungsgebiete hervorragend

ergänzen, aber auch, weil die beiden Unternehmensphilosophien nahezu

identisch sind", so der Vorstandsvorsitzende der NOWEDA, Wilfried

Hollmann. "Mit diesem Schritt erhöht sich der Marktanteil der NOWEDA

auf gut 21 Prozent." Die Übernahme steht derzeit noch unter dem



Vorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes.



Für die apothekereigene NOWEDA hatte die 78. Generalversammlung,

an der rund 600 Mitglieder teilnahmen, generationsübergreifenden

Symbolcharakter: Nach 40 Jahren im Unternehmen, davon 24 Jahre als

Mitglied des Vorstandes und mehr als elf Jahre als

Vorstandsvorsitzender, wird Wilfried Hollmann seine Position zum

Jahresende an Dr. Michael P. Kuck (53) übergeben. "Die Satzung der

NOWEDA besagt, dass man mit Vollendung des 67. Lebensjahres aus dem

Vorstand ausscheiden muss - und das ist gut so!", sagte Hollmann "Der

Aufsichtsrat hat entschieden, dass mein Kollege Dr. Michael P. Kuck

mit Wirkung ab 1. Januar 2017 die Funktion des Vorstandsvorsitzenden

der NOWEDA übernimmt. Die Entscheidung des Aufsichtsrates war eine

gute Entscheidung! Ich möchte daher den Wunsch an alle Mitglieder

herantragen: Unterstützen Sie diesen Vorstand und insbesondere den

neuen Vorsitzenden nach besten Kräften und in jeder Hinsicht!"



Für seine außerordentlichen Verdienste ehrten Vorstand und

Aufsichtsrat Wilfried Hollmann mit der höchsten Auszeichnung der

NOWEDA - der Günther-Büsch-Ehrengabe. Zudem zeichnete der

ABDA-Präsident Friedemann Schmidt den NOWEDA-Vorstandsvorsitzenden

für seine besonderen Verdienste um die Belange der Apothekerschaft

mit der Ehrennadel der Deutschen Apotheker aus.



Wilfried Hollmann thematisierte im Bericht des Vorstandes neben

den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen unter anderem das Urteil des

Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 19. Oktober 2016. Der EuGH

hatte ausländische Versandapotheken von der deutschen Preisbindung

auf rezeptpflichtige Arzneimittel (Rx) befreit. "Die einzig richtige

Reaktion auf das Urteil heißt Rx-Versandhandelsverbot, welches die

ABDA anstrebt und für die es im politischen Raum auch viele

Befürworter gibt", so Hollmann. Der zukünftige Vorstandsvorsitzende

Dr. Michael P. Kuck verstärkte die Forderung noch und stellte die

NOWEDA-Kampagne "Sofort - vor Ort" mit einem Appell an die Mitglieder

vor: "Unter dieser Überschrift werden wir zeigen, was die

Präsenzapotheke kann, was die Präsenzapotheke für die Menschen in

ihrer Nachbarschaft tut und was die Defizite der vom EuGH gepäppelten

Versender sind. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Kampagne. Machen Sie

mit. Lassen Sie uns angreifen!"



Dr. Michael P. Kuck setzte in seinem Bericht weitere Zeichen: "Das

Mitglied steht im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Daran

wird sich auch nach dem 1. Januar 2017 nichts ändern." Er gab in der

Öffentlichkeit der Generalversammlung die Selbstverpflichtung ab,

dass es durch die NOWEDA auch in Zukunft keine Exporte knapper

Arzneimittel geben wird. Weitere Marktteilnehmer forderte er auf,

sich ebenso zum uneingeschränkten Versorgungsauftrag der

inhabergeführten Apotheke zu bekennen. "Warten wir ab, was passiert",

kommentierte Kuck offensiv das Thema Lieferengpässe und sparte am

Ende seines Vortrags auch nicht mit Kritik am Verhalten der

Krankenkassen: "Die Kassen haben ihren inneren Kompass verloren, der

ihnen den richtigen Weg zeigt zwischen Patientenfürsorge und dem

eigenen Vorteil. Diesen Verlust bekommen Apotheken und ihre Patienten

jeden Tag zu spüren."



