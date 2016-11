Castingphase für den deutschen ESC-Vorentscheid erfolgreich - 2493 Bewerbervideos für "Unser Song 2017"

(ots) - Der Castingaufruf der Juroren Lena, Tim Bendzko

und Florian Silbereisen für den deutschen ESC-Vorentscheid hatte

große Wirkung: Auf der Webseite www.unserSong2017.de haben rund 2000

Bewerberinnen und Bewerber 2493 Videos eingereicht. Dazu kommen die

Sängerinnen und Sänger, die sich bei zwei Castings in Köln und

Hamburg vorgestellt haben. Am Freitag, 18. November, endete die

zweimonatige Bewerbungsfrist.



In der kommenden Woche wählen Vertreterinnen und Vertreter des

deutschen ESC-Federführers NDR und der ARD, der Produktionsfirma Raab

TV sowie der musikalische Leiter Wolfgang Dalheimer unter allen

Kandidaten rund 30 junge Leute aus, die zu einer Convention Anfang

Dezember eingeladen werden. Bei der Convention singen sie live vor.

Aus diesem Kreis kommen die fünf Teilnehmer des deutschen

ESC-Vorentscheides, den Das Erste am Donnerstag, 9. Februar, live um

20.15 Uhr aus Köln überträgt. Moderatorin ist Barbara Schöneberger.



Thomas Schreiber, Leiter des NDR Programmbereichs Fiktion &

Unterhaltung und ARD Unterhaltungskoordinator: "2493 Bewerbervideos

und die Casting-Teilnehmer in Köln und Hamburg: Das sind Talente,

Stimmen und Persönlichkeiten mit einer schönen Bandbreite, die ihre

Hoffnungen und Fantasien mit 'Unser Song 2017' und dem ESC verbinden.

Ich bedanke mich bei allen Bewerberinnen und Bewerbern für ihr

Vertrauen und bei unserer wunderbaren Jury für ihre engagierte

Unterstützung. In der kommenden Woche entscheiden wir, und dann

freuen wir uns auf die 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer

Convention Anfang Dezember!"



Mehr zum ESC unter www.eurovision.de



20. November 2016







Pressekontakt:

NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR Presse und Information

Telefon: 040 / 4156 - 2300

Fax: 040 / 4156 - 2199

http://www.ndr.de



Original-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

NDR Norddeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 20.11.2016 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1426636

Anzahl Zeichen: 2125

Kontakt-Informationen:

Firma: NDR Norddeutscher Rundfunk

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 134 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung