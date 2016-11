Sommer 2017: TUI setzt auf Spanien, Italien und Griechenland

(ots) - Ausbau des eigenen Hotelportfolios / TUI Blue und

TUI Sensimar Hotels jetzt auch in Italien / Verdopplung des

weltweiten Hotelangebots / Region Huelva stark im Kommen /

Städtereisen in Nordeuropa immer beliebter / Neue Services für Kunden

/ Reisepreise bleiben stabil / TUI baut Marktanteil weiter aus



Hannover/Las Palmas, 20. November 2016. Wer im Sommer 2017 einen

Urlaub in Spanien, Griechenland oder Italien plant, kann bei TUI aus

einem Reiseprogramm wählen, das niemals zuvor größer war. Die Nummer

eins unter den deutschen Reiseveranstaltern erweitert ihr Hotel- und

Flugangebot in allen drei Ländern deutlich und reagiert damit auf die

veränderte Nachfrage im Markt. In der Ferne setzt TUI vor allem auf

die USA und Indonesien. Städtereisen werden deutlich ausgebaut,

insbesondere in Nordeuropa. Das Angebot an TUI eigenen Hotels wächst

um 15 Häuser. Die noch junge Hotelmarke TUI Blue eröffnet erste

Häuser in der Toskana und Kroatien. Insgesamt verdoppelt TUI

Deutschland im kommenden Sommer ihr weltweites Hotelangebot auf

150.000 und kann damit insbesondere auf der Fernstrecke viele weiße

Flecken auf der touristischen Landkarte schließen. Hinzu kommen rund

300.000 Ferienhäuser, 650 Rundreisen sowie ein weltweites

Kreuzfahrtangebot mit 75 Schiffen, in dessen Mittelpunkt die

konzerneigenen Flotten von TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises

stehen.



Große Vielfalt - für jeden Kunden das Richtige "Im Sinne unserer

Vision 'Think Travel. Think TUI.' haben wir den Anspruch, den Kunden

die größte und beste Vielfalt im Markt anzubieten. Wer eine

Urlaubsreise plant, findet bei uns immer das Richtige", sagte

Sebastian Ebel, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI

Deutschland, anlässlich der Vorstellung der neuen Reiseprogramme für

den Sommer 2017 in Las Palmas auf Gran Canaria. Bewusst habe man die

Kanareninsel als Ort für die Präsentation des Reisesommers



ausgewählt, so Ebel weiter, denn die Kanarischen Inseln seien der

große Gewinner des jetzt zu Ende gehenden Jahres gewesen und würden

weiter an Bedeutung gewinnen.



Im Sommer 2016 verzeichnete TUI Deutschland auf den Kanaren ein

Umsatzwachstum von 30 Prozent. Da auch das spanische Festland und die

Balearen kräftig zulegten, konnte Spanien seinen Platz als klare

Nummer eins unter den TUI Reisezielen weiter ausbauen. Griechenland

schob sich aufgrund einer starken Nachfrage nach vielen Jahren wieder

auf den zweiten Platz vor der Türkei. Zu den Gewinnern des

Reisesommers 2016 zählten auch Bulgarien, Kroatien, Portugal, Italien

und Österreich. In Deutschland stieg vor allem die Nachfrage nach

Ferienhäusern, wovon TUI Villas und TUI Ferienhaus stark

profitierten. Auf der Fernstrecke legten Mauritius, Südafrika und

Mexiko deutlich zu.



Im derzeit laufenden Wintergeschäft zeigt sich ein ähnliches Bild.

Spanien und Portugal gewinnen weiterhin an Beliebtheit unter den

deutschen Urlaubern, die es in den Wintermonaten vor allem aber in

die Ferne zieht. Die höchsten Zuwächse verzeichnet TUI in Südafrika,

auf Jamaika, den Seychellen sowie auf Mauritius und in Sri Lanka, wo

neue RIU Häuser eröffnet wurden. Auch Thailand und die Vereinigten

Arabischen Emirate legen zu. Ägypten, Tunesien und die Türkei

verzeichnen leichte Erholungstendenzen. In einem insgesamt

rückläufigen Markt baut TUI Deutschland mit ihren Veranstaltermarken

TUI, airtours und 1-2-Fly ihre Position als Nummer eins weiter

kräftig aus. Im Sommer kletterte der Marktanteil laut GfK

(Gesellschaft für Konsum-forschung) um 1,5 Prozentpunkte auf 22,3

Prozent, im laufenden Winter stieg er bislang um 2,3 Prozentpunkte

auf 22,2 Prozent.



Spanisches Festland wird wichtiger



Im Sommer 2017 setzt TUI am Mittelmeer vor allem auf Spanien,

Griechenland und Italien. "Großes Wachstumspotenzial sehen wir vor

allem auf dem spanischen Festland", so TUI Deutschland Touristikchef

Oliver Dörschuck. Hier erweitert der Marktführer seine Flugangebote

nach Málaga und Jerez und baut mit Huelva eine noch relativ

unbekannte Region weiter aus. Mit dem TUI Family Life Islantilla wird

hier das erste TUI Family Life auf dem spanischen Festland eröffnen.

Neu im Spanien-Programm der TUI ist auch die kleine Kanareninsel El

Hierro.



1.000 neue Hotels für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel, und

damit 50 Prozent mehr als im vergangenen Sommer, bietet TUI in

Italien an. Darunter auch drei TUI eigene Häuser: zwei Neueröffnungen

des Adults-Only-Konzeptes TUI Sensimar in Kalabrien und auf Sardinien

sowie das erste TUI Blue Hotel in der Toskana. Vor neun Jahren

investierte TUI hier in das verlassene toskanische Dorf Castelfalfi,

um dieses touristisch zu entwickeln. Inzwischen gibt es in

Castelfalfi Geschäfte, Restaurants, einen Golfplatz, Privatvillen und

ein Boutiquehotel. Im Frühjahr kommt mit dem Fünf-Sterne-Haus Il

Castelfalfi - TUI Blue Selection ein echtes Highlight hinzu. Für

Familien bietet TUI neue Familienclubs in Süditalien sowie

Feriendörfer an der oberen Adria an. Darunter erstmals auch "Mobile

Home Parks" - Camping ohne Camper und Zelt.



Neue Flugverbindungen nach Griechenland



Deutlich größer wird die Auswahl auch für Griechenland-Urlauber.

Auf den beliebten Inseln Kreta, Rhodos und Kos wird das Angebot um

rund 40 Prozent erweitert. Dementsprechend wächst auch das

Flugangebot ab Deutschland. Mit TUI fly gibt es vier neue

Verbindungen nach Kos ab Hannover, Nürnberg, Stuttgart und Basel.

Erstmals hat mit TUI ein deutscher Reiseveranstalter auch größere

Kontingente auf Maschinen von Easyjet eingekauft, die künftig Gäste

ab Berlin-Schönefeld nach Kreta und Rhodos befördern werden.



Auf der Fernstrecke baut TUI ihr Angebot für die USA weiter aus

und hat in der laufenden Wintersaison erstmals die Marktführerschaft

unter den deutschen Anbietern übernommen. Hotels sind mittlerweile in

allen Bundesstaaten buchbar - erstmals auch in Alaska und im Yukon.

Auf allen Busrundreisen in den USA steht künftig kostenloses WLAN zur

Verfügung. In Indonesien, dem mittlerweile beliebtesten

Sommerreiseziel in Asien, wird vor allem die Auswahl an Rund- und

Schiffsreisen ausgebaut.



Städtereisen: RIU jetzt auch in Dublin



Wer wie Schweinsteiger und Clooney im Aman Venice Hotel in Venedig

heiraten möchte, kann dies auch über TUI buchen. Im Sommer 2017

stehen im Städteprogramm 15.000 Hotels, 8.000 Flüge, 50.000

Veranstaltungen und 1.000 Ausflüge zur Verfügung. Neu im Angebot sind

zahlreiche Metropolen in den nordischen Ländern sowie das erste RIU

Hotel in Dublin.



Mit zahlreichen Innovationen will TUI das Kauf- und

Serviceerlebnis ihrer Kunden verbessern. Auf dem Kundenportal "Meine

TUI" finden Urlauber künftig umfangreiche Informationen von Marco

Polo zum Reiseland, darunter interaktive Kartenfunktionen und über

100.000 ausgewiesene Tipps zu Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und

Sehenswürdigkeiten. Wer beim Versuch, im Internet eine Reise zu

buchen, Beratung benötigt, bekommt seit Mitte Oktober automatisch

Hilfestellung vom Reisebüro um die Ecke. Rund 10.000 Buchungen wurden

durch eine intelligente Verzahnung von Off- und Online bereits mit

dem neuen "Reisewunsch-Service" erzielt. Neben dem bereits vor über

einem Jahr auf tui.com eingeführten Live-Chat ist ein weiterer

digitaler Kundenkommunikationskanal in Vorbereitung: Der

Facebook-Messenger soll Kunden nach erfolgreicher Pilotphase rund um

die Uhr zur Verfügung stehen.



Die Reisepreise bleiben im Sommer 2017 stabil, viele Fernreisen

werden sogar günstiger: etwa nach Südafrika, Indonesien, in die

Vereinigten Arabischen Emirate und in die Dominikanische Republik.

Die Türkei geht mit um durchschnittlich fünf Prozent reduzierten

Preisen und Spitzenwerten bei der Hotel- und Servicequalität ins

Rennen. Im Zufriedenheits-Ranking der TUI Gäste liegen Ägypten, die

Türkei und Tunesien auf den ersten drei Plätzen. Nicht zuletzt

deshalb rechnet der Marktführer im Sommer 2017 mit einer weiteren

Erholung in diesen Ländern.



Die TUI Deutschland GmbH ist eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft der TUI Group, des weltweit führenden

Touristikkonzerns mit Sitz in Deutschland. Neben der Kernmarke TUI

gehören zahlreiche andere bekannte Reiseveranstalter und Marken wie

1-2-FLY, airtours und L'tur, die Ferienfluggesellschaft TUI fly sowie

Spezialisten wie Gebeco und Berge & Meer zur deutschen TUI

Unternehmensgruppe. Damit deckt TUI die gesamte Bandbreite an Reisen

von Premium über individuell bis günstig ab.



TUI bietet für seine 30 Millionen Kunden Services aus einer Hand.

Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem

Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören international führende

Veranstaltermarken, 1.800 Reisebüros in Europa, sechs europäische

Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und

Langstrecken-Flugzeugen und über 300 eigene Hotels und Resorts mit

Premium-Marken wie RIU und Robinson sowie eine eigene

Kreuzfahrtsparte. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem

Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in

Deutschland. Der Konzern beschäftigt 76.000 Mitarbeiter in 130

Ländern. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches,

ökologisches und soziales Handeln ist Kern unserer

Unternehmenskultur. Weitere Informationen finden Sie unter

www.tuigroup.com.







